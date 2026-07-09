Efecto Nemo: ¿qué es y por qué se relaciona con el "pato Merlín"?

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 9 (EL UNIVERSAL).- El pato Merlín continúa dando de qué hablar pese a la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial 2026.

Efecto Nemo y su origen

Mientras su popularidad sigue creciendo en redes sociales, usuarios tienen la inquietud de que su fama pueda provocar el llamado "efecto Nemo", un fenómeno que ya ha sido documentado tras el éxito de personajes animales en el cine y la televisión.

El efecto Nemo es un término utilizado para describir el incremento repentino en el interés por adquirir un animal como mascota después de que se vuelve famoso gracias a una película, serie, videojuego o fenómeno viral.

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La expresión nació tras el estreno de "Buscando a Nemo" en 2003. Luego del éxito mundial de la cinta, aumentó la demanda de peces payaso, ya que muchas personas buscaban tener un ejemplar similar al protagonista de la historia.

Riesgos y recomendaciones para adopción de patos

Ante ello, especialistas en conservación animal alertaron entonces que varias familias compraban estos peces sin conocer los cuidados que requieren ni las condiciones necesarias para mantenerlos en cautiverio. El fenómeno también generó preocupación por el impacto que podía tener sobre las poblaciones silvestres debido al incremento en su captura.

Con el paso del tiempo, el concepto comenzó a utilizarse para describir cualquier situación en la que un personaje animal se vuelve tan popular que influye en la decisión de algunas personas de comprar o adoptar una especie únicamente por su fama.

La relación entre el pato Merlín y el efecto Nemo surgió directamente en redes sociales. Aunque no existe evidencia de que actualmente esté ocurriendo un aumento en la compra de patos domésticos, varios usuarios han expresado su preocupación de que la viralidad del ave despierte ese interés.

Merlín ganó notoriedad durante las celebraciones de los aficionados mexicanos en el Ángel de la Independencia, luego del triunfo de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica. Desde entonces, sus apariciones en distintos momentos del Mundial 2026 y los videos compartidos en plataformas digitales hicieron que su imagen se convirtiera en una de las más famosas del torneo.

La principal preocupación nace en que muchas decisiones relacionadas con la compra o adopción de animales suelen tomarse por impulso, motivadas por una moda o un contenido viral.

Los patos domésticos requieren espacio, alimentación específica, acceso permanente al agua, atención veterinaria y condiciones adecuadas para su bienestar. Además, no todas las viviendas son aptas para mantener este tipo de aves, por lo que adquirir una sin conocer sus necesidades puede afectar tanto al animal como a sus propietarios.