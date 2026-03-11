Departamento de Estado cierra consulado en Peshawar, Pakistán

1. El Departamento de Estado anunció el cierre permanente del consulado de Estados Unidos en Peshawar, Pakistán, el cual ha sido la misión diplomática estadounidense más cercana a la frontera con Afganistán y fue un importante punto de operaciones y logística antes, durante y después de la invasión de Afganistán en 2001.

Departamento de Estado anuncia cierre del consulado en Peshawar

WASHINGTON (AP) — La agencia notificó esta semana al Congreso su intención de cerrar el consulado, asegurando que la medida ahorraría 7,5 millones de dólares al año, sin tener un impacto negativo en la capacidad para promover los intereses de Estados Unidos en Pakistán, según una copia del aviso al que The Associated Press tuvo acceso el miércoles.

La medida ha estado bajo consideración durante más de un año, desde que el gobierno del presidente Donald Trump comenzó a reducir el tamaño de casi todas las agencias federales. La decisión no está relacionada con la guerra con Irán, la cual ha desatado protestas en varias ciudades paquistaníes, incluida Karachi, donde el consulado estadounidense ha suspendido sus operaciones.

Detalles confirmados sobre el cierre y traslado de recursos

El consulado de Peshawar emplea a 18 diplomáticos estadounidenses y demás personal gubernamental. También cuenta con 89 empleados locales, según el aviso con fecha del martes, en el que se indicó que el departamento de Estado gastaría 3 millones de dólares para el cierre de la misión diplomática. Más de la mitad del monto, 1,8 millones de dólares, se destinaría a cubrir los gastos del traslado de remolques blindados que sirvieron como espacio temporal de oficinas, precisó la dependencia.

El resto se destinará a trasladar la flota de vehículos, equipo electrónico y de telecomunicaciones, y el mobiliario de oficina desde el consulado hacia la Embajada de Estados Unidos en Islamabad y los demás consulados en Karachi y Lahore, de acuerdo con el aviso.

Debido a su proximidad con Afganistán y su capital, Kabul, el consulado en Peshawar fue un importante punto de partida para los viajes terrestres hacia Afganistán, así como un punto de contacto para ciudadanos estadounidenses en el noroeste de Pakistán y para afganos que buscaban asistencia de Estados Unidos.

Según el aviso, los servicios consulares para ciudadanos estadounidenses y otras personas quedarán en manos de la embajada en Islamabad, a unos 184 kilómetros (114 millas) de distancia.

"El cierre no afectaría negativamente la capacidad de la misión para promover los intereses nacionales fundamentales de Estados Unidos, asistir a ciudadanos estadounidenses o realizar una supervisión adecuada de los programas de ayuda exterior, porque todas esas funciones seguirían siendo desempeñadas por la Embajada de Estados Unidos en Islamabad", se señala en el aviso.