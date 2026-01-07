Desarrolladores de Energía Eólica Marina Demandan al Gobierno por Suspensión de Proyectos

Los desarrolladores de energía eólica marina afectados por la suspensión de cinco grandes proyectos en la Costa Este por parte del gobierno del presidente Donald Trump han presentado demandas ante los tribunales, y un desarrollador afirma que su proyecto probablemente será cancelado si no pueden reanudarlo para finales de la próxima semana.

La empresa noruega Equinor y la compañía energética danesa Orsted han presentado las demandas más recientes, y las sociedades de responsabilidad limitada de sus proyectos interpusieron demandas civiles el martes por la noche. Connecticut y Rhode Island presentaron el lunes su propia solicitud de una orden judicial preliminar para un tercer proyecto.

El gobierno anunció el 22 de diciembre que suspendería los arrendamientos por al menos 90 días en los cinco proyectos de energía eólica marina debido a preocupaciones de seguridad nacional. En su anuncio, no reveló detalles específicos sobre esas preocupaciones.

El presidente Donald Trump ha sido hostil hacia las tecnologías de energía renovable que producen electricidad de manera limpia, particularmente la energía eólica marina, y ha priorizado en su lugar el petróleo, el carbón y el gas natural que emiten contaminación de carbono al quemarse.

El portavoz del Departamento del Interior, Matt Middleton, dijo el miércoles que Trump ordenó a la agencia que gestione las tierras y aguas públicas para usos múltiples, desarrollo energético, conservación y defensa nacional. Middleton dijo que la pausa en la construcción a gran escala de instalaciones de energía eólica marina es un "paso decisivo para proteger la seguridad de Estados Unidos, evitar conflictos mediante preparación militar y operaciones marítimas y asegurar una gestión responsable de nuestros océanos".

"No sacrificaremos la seguridad nacional ni la estabilidad económica por proyectos que no tienen sentido para el futuro de Estados Unidos", dijo Middleton en un comunicado.

Equinor es propietaria del proyecto Empire Wind, mientras que Orsted posee Sunrise Wind, grandes parques eólicos marinos en Nueva York. Empire Wind LLC solicitó una consideración expedita por parte del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, diciendo que el proyecto enfrenta una "probable cancelación" si la construcción no puede reanudarse para el 16 de enero. Dijo que la orden interrumpe un cronograma de construcción cuidadosamente coreografiado que depende de embarcaciones con disponibilidad limitada, lo que genera costos de demora y causa una amenaza existencial para la financiación del proyecto.

Orsted también ha pedido a un juez que anule y deje sin efecto la orden. La compañía dice que ha gastado miles de millones de dólares en Sunrise Wind, confiando en permisos emitidos válidamente por el gobierno federal. Señaló en la presentación que su equipo se reunió semanalmente con la Guardia Costera durante todo 2025, así como esta semana, y que representantes de otras agencias asistieron con frecuencia, y nadie planteó preocupaciones de seguridad nacional.

La orden del gobierno pausó los arrendamientos para estos dos proyectos, así como para el proyecto Vineyard Wind que se construye en Massachusetts, Revolution Wind en Rhode Island y Connecticut, y Coastal Virginia Offshore Wind en Virginia.

Dominion Energy Virginia, que desarrolla Coastal Virginia Offshore Wind, fue la primera en demandar. Pide a un juez que bloquee la orden, calificándola de "arbitraria y caprichosa" e inconstitucional.

Orsted construye Revolution Wind con su socio de empresa conjunta Skyborn Renewables. Han presentado una queja sobre la orden en nombre de la empresa.

La presentación judicial de Connecticut y Rhode Island busca permitir que el trabajo en Revolution Wind continúe.

"Cada día que este proyecto se retrasa nos cuesta cientos de miles de dólares en facturas de energía infladas cuando las familias están en extrema necesidad de alivio", dijo en un comunicado el fiscal general de Connecticut, William Tong. "Revolution Wind fue evaluado y aprobado, y el gobierno de Trump aún no ha presentado una pizca de evidencia para contrarrestar ese proceso minucioso y cuidadoso".

Avangrid es copropietaria del proyecto Vineyard Wind, junto con Copenhagen Infrastructure Partners. Las empresas no han indicado públicamente si planean unirse al resto de los desarrolladores en la impugnación al gobierno.

La administración de Trump ya había detenido previamente el trabajo en Empire Wind y Revolution Wind. En abril, paró la construcción en Empire Wind, acusando al gobierno del expresidente Joe Biden de apresurar los permisos, y luego permitió que el trabajo se reanudara un mes después. Equinor finalizó el arrendamiento federal para Empire Wind en marzo de 2017, al inicio del primer mandato de Trump. La aprobación federal final se concedió en febrero de 2024.

El trabajo en el proyecto casi completado Revolution Wind fue pausado el 22 de agosto por lo que, según la Oficina de Gestión de Energía Oceánica, eran preocupaciones de seguridad nacional. Un mes después, un juez federal dictaminó que el proyecto podría reanudarse, mencionando el daño irreparable a los desarrolladores y la probabilidad demostrada de éxito en los méritos de su reclamo.