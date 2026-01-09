Desempleo bajo y economía: análisis del panorama laboral en EEUU

WASHINGTON (AP) — La lenta contratación en diciembre concluyó un año de débiles aumentos en el empleo que han frustrado a los buscadores de trabajo, aunque los despidos y el desempleo han mantenido un nivel bajo.

Los empleadores añadieron solo 50,000 empleos el mes pasado, casi sin cambios respecto a una cifra revisada a la baja de 56,000 en noviembre, informó el viernes el Departamento de Trabajo. La tasa de desempleo bajó al 4,4%, su primer descenso desde junio, con respecto al 4,5% en noviembre, una cifra también revisada a la baja.

Los datos sugieren que las empresas son reacias a contratar trabajadores aun cuando el crecimiento económico ha repuntado. Muchas compañías contrataron agresivamente después de la pandemia y ya no necesitan cubrir más puestos. Otras se han contenido debido a la incertidumbre generalizada causada por las cambiantes políticas arancelarias del presidente Donald Trump, la elevada inflación y la propagación de la inteligencia artificial, que podría alterar o incluso reemplazar algunos empleos.

Aun así, los economistas se sintieron alentados por la caída en la tasa de desempleo, que había aumentado en los cuatro informes anteriores consecutivos. También había alarmado a los funcionarios de la Reserva Federal, lo que provocó tres recortes en la tasa de interés clave del banco central el año pasado. La disminución redujo las probabilidades de otro recorte en enero, dijeron los economistas.

El mercado laboral "no está yendo tan mal después de todo", escribió Stephen Brown, economista de la firma consultora Capital Economics. "La Fed no tendrá prisa por reanudar los recortes de tasas de interés".

El aumento en el número de empleos ocurrido en noviembre fue revisado ligeramente a la baja, de 64,000 a 56,000, mientras que el de octubre ahora muestra una caída mucho más pronunciada, con una pérdida de 173,000 puestos, frente a las estimaciones previas de una disminución de 105.000. El gobierno revisa las cifras de empleo a medida que recibe más respuestas de encuestas de las empresas.

Casi todos los empleos añadidos en diciembre fueron en las industrias de atención médica y restaurantes y hoteles. La atención médica añadió 38.500 empleos, mientras que los restaurantes y hoteles ganaron 47.000. Los gobiernos, principalmente a nivel estatal y local, añadieron 13.000.

Las empresas de fabricación, construcción y minoristas eliminaron empleos. Los minoristas recortaron 25.000 puestos, una señal de que la contratación para las vacaciones de invierno ha sido más débil que en años anteriores.

Con una población envejecida y una fuerte caída en la inmigración, la economía no necesita crear tantos empleos como en el pasado para mantener la estabilidad de la tasa de desempleo. Como resultado, un aumento de 50.000 empleos no es una señal tan clara de debilidad como lo habría sido en años anteriores.

Wall Street y Washington observan de cerca los datos de empleo porque son las primeras lecturas limpias sobre el mercado laboral en tres meses. El gobierno no emitió un informe en octubre debido al cierre del gobierno, que duró seis semanas, y los datos de noviembre se vieron distorsionados por el cierre, que se prolongó hasta el día 12 de ese mes.

Aun así, el informe de diciembre cierra un año de contratación lenta, particularmente después del "día de la liberación" en abril, cuando Trump impuso aranceles generalizados a docenas de países, aunque posteriormente muchos fueron retrasados o suavizados. La economía generó un promedio de 111.000 empleos al mes en los primeros tres meses de 2025. Pero ese ritmo cayó a solo 11.000 en los tres meses que terminaron en agosto, antes de recuperarse ligeramente a 22.000 en noviembre.

La moderada contratación subraya un enigma clave que rodea a la economía al entrar en 2026: el crecimiento ha repuntado a niveles saludables, pero la contratación se ha debilitado notablemente y la tasa de desempleo ha aumentado en los últimos cuatro informes de empleo.

El año pasado, la economía incorporó solo 584.000 empleos, mucho menos que los más de 2 millones añadidos en 2024. Es el menor aumento anual desde que la pandemia de COVID-19 diezmó el mercado laboral en 2020.

La mayoría de los economistas esperan que la contratación se acelere este año a medida que el crecimiento se mantenga sólido, y se prevé que la legislación de recortes fiscales del presidente Donald Trump produzca grandes reembolsos de impuestos esta primavera. Sin embargo, reconocen que hay otras posibilidades: los débiles aumentos de empleo podrían frenar el crecimiento futuro. O la economía podría seguir expandiéndose a un ritmo saludable, mientras que la automatización y la propagación de la inteligencia artificial reducen la necesidad de más empleos.

Es probable que incluso las débiles cifras de 2025 se revisen a la baja en febrero, cuando el gobierno complete un análisis comparativo anual de las cifras de empleo con un conteo real de empleos derivado de los registros del seguro de desempleo de las empresas. En una estimación preliminar de esa revisión se mostró que podría reducir en 911.000 el total de empleos a marzo de 2025.

Y el mes pasado, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que el gobierno podría seguir sobrestimando los aumentos de empleo en unos 60.000 al mes debido a deficiencias en la forma en que contabiliza las nuevas empresas, así como aquellas que han cerrado. Se espera que el Departamento de Trabajo actualice esos métodos en su informe del próximo mes.

Con una contratación tan débil, la Reserva Federal recortó tres veces su tasa de interés clave a corto plazo a finales del año pasado, en un esfuerzo por impulsar el endeudamiento, el gasto y la contratación. Sin embargo, Powell señaló que el banco central podría mantener su tasa sin cambios en los próximos meses mientras evalúa cómo evoluciona la economía.

Aun con aumentos de empleo tan lentos, la economía ha continuado expandiéndose, con un crecimiento que alcanzó una tasa anual del 4,3% en el trimestre de julio a septiembre del año pasado, la mejor en dos años. Un fuerte gasto del consumidor ayudó a impulsar el aumento. El Banco de la Reserva Federal de Atlanta pronostica que el crecimiento podría desacelerarse a un todavía sólido 2,7% en los últimos tres meses del año pasado.

Al mismo tiempo, la inflación se mantiene alta, erosionando el valor de los cheques de pago de los estadounidenses. Los precios al consumidor aumentaron un 2,7% en noviembre en comparación con el año anterior, sin cambios significativos desde el comienzo del año y por encima del objetivo del 2% de la Fed.