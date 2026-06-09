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Detecta EU otros 3 casos de barrenador

Por AP

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
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Detecta EU otros 3 casos de barrenador
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      Nuevo México.- Otros tres casos más del gusano barrenador del ganado han sido confirmados, incluido uno fuera del principal foco en Texas, lo que demuestra la dificultad de frenar el resurgimiento de una plaga que podría devastar la industria ganadera de Estados Unidos, anunció el lunes el Departamento de Agricultura.

      El gusano barrenador es en realidad una larva de mosca que come carne viva en lugar de material muerto. Las moscas ponen sus huevos en heridas abiertas de animales como el ganado, pero la fauna silvestre, las mascotas y, en ocasiones, incluso los seres humanos pueden ser infestados.

      Hasta ahora hay cinco casos confirmados: tres terneros y una cabra en Texas, y un perro del vecino condado de Lea, Nuevo México. El perro, que el USDA (siglas en inglés del Departamento de Agricultura) reportó inicialmente como un caso de Texas, vive en Nuevo México y fue reclasificado como el primero en ese estado. Se está investigando el historial de viajes del animal.

      Los dos primeros casos de gusano barrenador fueron descubiertos en terneros a sólo unos kilómetros de distancia, en el sur de Texas. El lunes se anunció un caso en un ternero en el condado de La Salle, al suroeste de San Antonio, y en una cabra en el condado de Gillespie, en Austin.

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