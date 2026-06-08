logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CNTE mantiene huelga y sube presión

Fotogalería

CNTE mantiene huelga y sube presión

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Tormenta tropical Cristina se forma frente a Nicaragua: NHC

Boris, otra tormenta tropical, afecta el sur de México con lluvias y riesgo de deslaves.

Por AP

Junio 08, 2026 07:14 p.m.
A
Tormenta tropical Cristina se forma frente a Nicaragua: NHC
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MIAMI (AP) — La tormenta tropical Cristina se formó el lunes en el océano Pacífico frente a la costa de Nicaragua, informaron meteorólogos.

      Detalles confirmados sobre tormenta Cristina

      El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) indicó que Cristina tenía vientos máximos sostenidos de 75 km/h (45 mph). Su vórtice se ubica a 175 km (110 millas) al oeste-suroeste de Managua, Nicaragua, y a unos 200 kilómetros (125 millas) al sureste de San Salvador, El Salvador.

      Se pronostica que dejará entre 10 y 20 centímetros (4 y 8 pulgadas) de lluvia, con acumulados máximos de alrededor de 30 centímetros (12 pulgadas), en zonas costeras de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala hasta el jueves.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Impacto y alertas por tormentas en el Pacífico oriental

      Cristina es la segunda tormenta tropical que afecta el océano Pacífico oriental. La tormenta tropical Boris se formó el lunes y se espera que provoque lluvias intensas, inundaciones y posibles aludes de tierra en partes de la costa del Pacífico en el sur de México, informó el NHC.

      El NHC indicó que Boris se ubicaba unos 135 kilómetros (85 millas) al sureste de Acapulco y 80 kilómetros (50 millas) al suroeste de Punta Maldonado. La tormenta registraba vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph) y se desplazaba hacia el noreste a 3 km/h (2 mph).

      Se prevé que Boris gire hacia el norte, llevando precipitaciones de 10 a 25 centímetros (4 a 10 pulgadas) a las zonas costeras de los estados de Guerrero y Oaxaca hasta la noche del lunes. El centro pronosticó que la tormenta tocaría tierra el martes.

      "Estas lluvias pueden producir inundaciones y deslaves que pongan en peligro la vida, especialmente en zonas de terreno escarpado", indicó el NHC.

      Había una alerta de tormenta tropical activa desde Laguna de Chacahua, en Oaxaca, hasta Tecpan de Galeana, en Guerrero, y se esperaban condiciones de tormenta tropical en esa zona en un plazo de 24 horas.

      Boris es la segunda tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Pacífico, que comenzó el 15 de mayo. La tormenta tropical Amanda se formó el 3 de junio mar adentro, sin representar amenaza para tierra.

      La temporada de huracanes del Atlántico comenzó el 1 de junio, pero aún no se han formado ciclones en esa cuenca este año.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Tormenta tropical Cristina se forma frente a Nicaragua: NHC
      Tormenta tropical Cristina se forma frente a Nicaragua: NHC

      Tormenta tropical Cristina se forma frente a Nicaragua: NHC

      SLP

      AP

      Boris, otra tormenta tropical, afecta el sur de México con lluvias y riesgo de deslaves.

      Rodrigo Paz no activa estado de excepción tras protestas en Bolivia
      Rodrigo Paz no activa estado de excepción tras protestas en Bolivia

      Rodrigo Paz no activa estado de excepción tras protestas en Bolivia

      SLP

      AP

      Fuerzas de seguridad actúan sin armamento letal ante enfrentamientos con manifestantes.

      Donald Trump abucheado en Madison Square Garden durante finales NBA
      Donald Trump abucheado en Madison Square Garden durante finales NBA

      Donald Trump abucheado en Madison Square Garden durante finales NBA

      SLP

      EFE

      Las autoridades reforzaron la seguridad en Madison Square Garden para la llegada de Donald Trump.

      Empate técnico en balotaje presidencial de Perú entre Sánchez y Fujimori
      Empate técnico en balotaje presidencial de Perú entre Sánchez y Fujimori

      Empate técnico en balotaje presidencial de Perú entre Sánchez y Fujimori

      SLP

      AP

      Ambos candidatos expresan confianza y llaman a la serenidad mientras se espera el resultado final en las próximas semanas.