Tormenta tropical Cristina se forma frente a Nicaragua: NHC

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MIAMI (AP) — La tormenta tropical Cristina se formó el lunes en el océano Pacífico frente a la costa de Nicaragua, informaron meteorólogos.

Detalles confirmados sobre tormenta Cristina

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) indicó que Cristina tenía vientos máximos sostenidos de 75 km/h (45 mph). Su vórtice se ubica a 175 km (110 millas) al oeste-suroeste de Managua, Nicaragua, y a unos 200 kilómetros (125 millas) al sureste de San Salvador, El Salvador.

Se pronostica que dejará entre 10 y 20 centímetros (4 y 8 pulgadas) de lluvia, con acumulados máximos de alrededor de 30 centímetros (12 pulgadas), en zonas costeras de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala hasta el jueves.

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Impacto y alertas por tormentas en el Pacífico oriental

Cristina es la segunda tormenta tropical que afecta el océano Pacífico oriental. La tormenta tropical Boris se formó el lunes y se espera que provoque lluvias intensas, inundaciones y posibles aludes de tierra en partes de la costa del Pacífico en el sur de México, informó el NHC.

El NHC indicó que Boris se ubicaba unos 135 kilómetros (85 millas) al sureste de Acapulco y 80 kilómetros (50 millas) al suroeste de Punta Maldonado. La tormenta registraba vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph) y se desplazaba hacia el noreste a 3 km/h (2 mph).

Se prevé que Boris gire hacia el norte, llevando precipitaciones de 10 a 25 centímetros (4 a 10 pulgadas) a las zonas costeras de los estados de Guerrero y Oaxaca hasta la noche del lunes. El centro pronosticó que la tormenta tocaría tierra el martes.

"Estas lluvias pueden producir inundaciones y deslaves que pongan en peligro la vida, especialmente en zonas de terreno escarpado", indicó el NHC.

Había una alerta de tormenta tropical activa desde Laguna de Chacahua, en Oaxaca, hasta Tecpan de Galeana, en Guerrero, y se esperaban condiciones de tormenta tropical en esa zona en un plazo de 24 horas.

Boris es la segunda tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Pacífico, que comenzó el 15 de mayo. La tormenta tropical Amanda se formó el 3 de junio mar adentro, sin representar amenaza para tierra.

La temporada de huracanes del Atlántico comenzó el 1 de junio, pero aún no se han formado ciclones en esa cuenca este año.