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Detenido por tiroteo portaba arma fantasma

Por AP

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
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Detenido por tiroteo portaba arma fantasma
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      SEATTLE.- El adolescente de 15 años arrestado tras un tiroteo en un festival gastronómico cerca de la Space Needle de Seattle durante el fin de semana portaba un arma fantasma con un cargador extendido, informó la policía el martes.

      El jefe de policía Shon Barnes declaró que el arma era una pistola de 9 mm de Polymer80, una empresa ya desaparecida que era un fabricante líder de piezas para armas fantasma.

      Los investigadores también recuperaron otras dos armas y 14 casquillos, disparados por armas de dos calibres distintos, agregó.

      El tiroteo, realizado en las últimas horas del festival Bite of Seattle, dejó tres personas muertas, entre ellas, un pistolero de 19 años, y al menos cuatro personas heridas, incluido un niño pequeño. Las autoridades piensan que la violencia estuvo relacionada con pandillas y revisan cualquier video de vigilancia disponible e interrogan a víctimas y testigos en un esfuerzo por identificar a otras personas que pudieron haber participado.

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      Una posible octava persona que pudo haber sido herida por disparos se registró en un hospital después del tiroteo, pero se fue antes de que los investigadores pudieran realizar una entrevista, agregó Barnes. 

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