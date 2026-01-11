logo pulso
Detenido sospechoso por incendio en histórica sinagoga de Mississippi

Incendio en sinagoga de Mississippi resulta en detención de sospechoso. Alcalde condena actos de antisemitismo en Jackson.

Por AP

Enero 11, 2026 01:06 p.m.
A
Detenido sospechoso por incendio en histórica sinagoga de Mississippi

Una persona fue detenida tarde el sábado después de que un incendio arrasara una sinagoga en Mississippi, dañando gravemente la histórica casa de culto en lo que las autoridades dicen fue un acto premeditado.

Ningún congregante fue lastimado en el incendio, que estalló en la Congregación Beth Israel en Jackson, Mississippi, poco después de las 3 de la mañana el sábado, dijeron las autoridades. Las fotos mostraron los restos carbonizados de una oficina administrativa y la biblioteca de la sinagoga, donde varios Torás fueron destruidos o dañados.

El alcalde de Jackson, John Horhn, confirmó que una persona fue detenida tras una investigación que también incluyó al FBI y al Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo.

"Los actos de antisemitismo racismo y odio religioso son ataques contra Jackson en su conjunto y serán tratados como actos de terrorismo contra la seguridad de los residentes y su libertad de culto", declaró Horhn en un comunicado.

No proporcionó el nombre del sospechoso ni los cargos que enfrenta.

La sinagoga, la más grande de Mississippi, fue el sitio de un atentado del Ku Klux Klan en 1967 por el papel de la congregación en la lucha por la igualdad de derechos, según el Instituto para la Vida Judía del Sur, que también alberga su oficina en el edificio.

"Como la única sinagoga de Jackson, Beth Israel es una institución querida, y es la comunidad de nuestros vecinos y la comunidad extendida la que nos ayudará a superar esto", declaró el instituto en un comunicado.

El presidente de la sinagoga, Zach Shemper, indicó que la congregación aún estaba evaluando los daños y había recibido apoyo de otras casas de culto, según Mississippi Today.

Una Torá que sobrevivió al Holocausto no fue dañada en el incendio, informó el medio.

