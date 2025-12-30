Detienen a exministro Eduardo del Castillo en Bolivia

LA PAZ, Bolivia (AP) — Un importante exministro del anterior gobierno de Bolivia fue arrestado en las últimas horas por negarse a una requisa de su equipaje cuando pretendía salir del país y esperaba el martes una decisión de la fiscalía y los jueces sobre su situación legal, informó el martes un alto funcionario.

"El exministro de Gobierno Eduardo del Castillo ha sido arrestado por un incidente policial administrativo menor y aunque tiene otras denuncias más serías ninguna ha sido formalizada hasta ahora y serán las autoridades jurisdiccionales las que decidan su situación legal. En tanto permanecerá en dependencias policiales" en la ciudad de Santa Cruz, en el oriente, informó a periodistas el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sin dar más detalles.

Poco después del arresto, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo en sus redes sociales que presentó una denuncia el martes en contra del expresidente Luis Arce (2020-2025) y Del Castillo por "secuestro y torturas" durante su detención en diciembre de 2022.

Camacho fue uno de los líderes de oposición derechista que estuvo preso hasta agosto de este año acusado por haber organizado una huelga de 36 días en contra del gobierno de Arce y por liderar protestas que precipitaron la renuncia en 2019 del entonces presidente Evo Morales. Fue suspendido como gobernador de Santa Cruz tras su arresto ordenado por Del Castillo y tras su liberación retomó funciones en esa región considerada motor agroindustrial del país y bastión de la oposición derechista al gobierno de Morales y Arce.

La defensa alegó que la detención de Camacho no se ajustó al "debido proceso" y fue una "persecución política".

Del Castillo fue el hombre fuerte de Arce y candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo (MAS) —que gobernó por casi 20 años el país—en la primera vuelta electoral de agosto, en la que sacó muy poco apoyo. Posteriormente, en el balotaje de octubre resultó ganador el centroderechista Rodrigo Paz, quien luego de asumir como presidente ordenó investigar a varios exfuncionarios.

Según Oviedo, Del Castillo tiene acusaciones de cuando ejerció como ministro, entre ellas por la detención y procesamiento "arbitrario" de Camacho.

Del Castillo fue señalado de haber detenido a opositores durante la gestión de Arce, el exmandatario preso desde principios de este mes en una cárcel de La Paz acusado de "incumplimiento de deberes y conducta antieconómica" por supuestamente autorizar que fondos públicos destinados a proyectos para comunidades indígenas fueran a cuentas personales cuando fue ministro de Economía por una década durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019).

Paz conformó una comisión para investigar denuncias de corrupción en los 20 años en que ejerció el poder el partido izquierdista, por lo que el nuevo mandatario calificó de "saqueo de los recursos públicos".

Una norma impide a los altos funcionarios del anterior gobierno salir del país por 90 días.

Paz afronta estos días protestas de la Central Obrera Boliviana (COB), que rechaza sus reformas liberales, entre ellas la anulación del subsidio a los carburantes que disparó los precios del transporte y los alimentos.