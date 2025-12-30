Dictan prisión preventiva a Alfonso "N" por violación en la Zona Media

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que un Juez de control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva oficiosa en contra de Alfonso "N", por su probable participación en el delito de violación, en agravio de una persona menor de edad, cuya identidad se mantiene reservada.

De acuerdo con la Fiscalía, el imputado fue detenido por elementos de la Policía de Investigación en la zona centro del municipio de Ciudad Fernández, tras la ejecución de una orden de aprehensión.

Durante la audiencia de continuación de vinculación a proceso, se presentaron datos de prueba que sustentan la presunta responsabilidad del imputado, por lo que la autoridad judicial determinó su vinculación y estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Asimismo, a solicitud del Ministerio Público, el Juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que Alfonso "N" permanecerá interno en un Centro Estatal de Reinserción Social de la región mientras continúa el proceso penal.

