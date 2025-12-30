logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Fotogalería

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Dictan prisión preventiva a Alfonso "N" por violación en la Zona Media

Un Juez de control dicta prisión preventiva a Alfonso N por su presunta participación en delito de violación

Por Redacción

Diciembre 30, 2025 04:46 p.m.
A
Dictan prisión preventiva a Alfonso "N" por violación en la Zona Media

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que un Juez de control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva oficiosa en contra de Alfonso "N", por su probable participación en el delito de violación, en agravio de una persona menor de edad, cuya identidad se mantiene reservada.

De acuerdo con la Fiscalía, el imputado fue detenido por elementos de la Policía de Investigación en la zona centro del municipio de Ciudad Fernández, tras la ejecución de una orden de aprehensión.

Durante la audiencia de continuación de vinculación a proceso, se presentaron datos de prueba que sustentan la presunta responsabilidad del imputado, por lo que la autoridad judicial determinó su vinculación y estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Asimismo, a solicitud del Ministerio Público, el Juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que Alfonso "N" permanecerá interno en un Centro Estatal de Reinserción Social de la región mientras continúa el proceso penal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Dictan prisión preventiva a Alfonso "N" por violación en la Zona Media
Dictan prisión preventiva a Alfonso "N" por violación en la Zona Media

Dictan prisión preventiva a Alfonso "N" por violación en la Zona Media

SLP

Redacción

Un Juez de control dicta prisión preventiva a Alfonso N por su presunta participación en delito de violación

Choque de frente en Aquismón deja cuantiosos daños materiales
Choque de frente en Aquismón deja cuantiosos daños materiales

Choque de frente en Aquismón deja cuantiosos daños materiales

SLP

Redacción

Incendio consume camión de carga en Ciudad Valles
Incendio consume camión de carga en Ciudad Valles

Incendio consume camión de carga en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

El siniestro ocurrió de madrugada en la colonia Hidalgo; no se reportaron personas lesionadas

Agente de la GCE se retira con honor a 30 años de servicio
Agente de la GCE se retira con honor a 30 años de servicio

Agente de la GCE se retira con honor a 30 años de servicio

SLP

Redacción

"Siempre tendré el orgullo de haber sido policía y nunca dejaré de sentirlo"