Diálogo por la paz, sin avance

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Kiev, Ucrania.- Los enviados de Estados Unidos Steve Witkoff y Jared Kushner mantuvieron conversaciones "alentadoras" el domingo en su primera visita oficial a Ucrania, pero no lograron ningún avance para poner fin a la guerra con Rusia.

El día anterior sostuvieron una reunión con el presidente ruso Vladímir Putin en Moscú, mientras ambas partes intensifican sus ataques aéreos luego de más de cuatro años y medio de combates.

A pesar del más reciente impulso diplomático, las demandas centrales de ambas partes siguen siendo mutuamente excluyentes, en particular en cuanto a las concesiones territoriales, lo que deja de manifestar la dificultad de alcanzar un acuerdo. Kushner reconoció el desafío y dijo que Estados Unidos trabaja "entre bastidores" para crear las condiciones para un posible acuerdo.

"Es un problema muy, muy difícil, pero vamos a intentarlo", señaló Kushner.

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Rusia ha estado utilizando recientemente drones propulsados por motores a reacción, y el sonido de las sirenas antiaéreas se ha convertido en parte de la vida cotidiana en Kiev. Las tropas de ambas partes han tenido dificultades para avanzar a lo largo de los 1,250 kilómetros del frente de batalla.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski sostuvo el domingo tres rondas de conversaciones con los estadounidenses, la última de las cuales incluyó a asesores de seguridad nacional de Reino Unido, Francia y Alemania.

Zelenski detalló en una conferencia de prensa que las discusiones abarcaron las necesidades de defensa aérea —incluidos sistemas Patriot— y un "paquete para el invierno" de apoyo que cubre tanto sistemas antiaéreos como infraestructura energética antes de los meses más fríos.

Zelenski señaló que Rusia había intensificado sus ataques contra ciudades ucranianas antes de las elecciones de la Duma Estatal de Rusia a finales de este mes, y calificó los ataques como "terrorismo" deliberado contra civiles. Añadió que Ucrania trabaja con 67 empresas nacionales en el desarrollo de sistemas para derribar drones rusos a gran escala.

El mandatario dijo que "la cuestión territorial sigue siendo relevante, pero esos temas difíciles sólo pueden resolverse a nivel de líderes". Señaló que las conversaciones también abordan garantías de seguridad a largo plazo y apoyo económico para la reconstrucción de Ucrania. Dijo que un ejército ucraniano fuerte sigue siendo "una de las principales garantías de seguridad".

Detalló que las partes acordaron celebrar una reunión de seguimiento que involucre a Ucrania, EU y Europa, aunque aún no se ha fijado un lugar.