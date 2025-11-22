logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Se hunde al ganado mexicano

Fotogalería

Se hunde al ganado mexicano

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Dificultades económicas en EU favorecen a migrantes: Solalinde

El sacerdote Solalinde destaca cómo la crisis económica en Estados Unidos beneficia a los migrantes.

Por El Universal

Noviembre 22, 2025 06:32 p.m.
A
Dificultades económicas en EU favorecen a migrantes: Solalinde

JUCHITÁN, Oax., noviembre 22 (EL UNIVERSAL).- Las dificultades que está enfrentando la economía de Estados Unidos de Norteamérica (USA, por sus siglas en inglés), está generando condiciones favorables para la legalización de millones de migrantes, aseguró el sacerdote, Alejandro Solalinde Guerra.

El prelado señaló lo anterior a su regreso de una gira por 14 entidades de la unión americana, que incluyó un encuentro con congresistas de esa nación, en Washington, invitado por coordinadores de Wethe People o Nosotros el Pueblo.

Dicha coalición de activistas, defensores, abogados y académicos, informó el sacerdote que creó un albergue para migrantes en Ciudad Ixtepec, realizaron una caravana y llegaron a Washington, donde entregaron su propuesta de nueva ley migratoria.

Solalinde reveló que escuchó decir a legisladores norteamericanos, que éste es un buen momento para actualizar el registro de al menos ocho o 10 millones de migrantes que llevan viviendo siete años en ese país, y con una hoja limpia de delitos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


¿Por qué se considera un buen momento? Porque la economía norteamericana está colapsando por las medidas económicas impuestas por el presidente Trump, como la aplicación de aranceles a productos de alto consumo y eso molesta a la gente, dijo.

Solalinde Guerra reveló que, en ese encuentro con los congresistas en Washington, se recordó que la última vez de la actualización de migrantes, fue en 1986. Han cambiado los tiempos y ahora hay muchas molestias por las redadas y las erráticas decisiones económicas de Trump.

A su regreso, compartió un mensaje: Qué alegría volver a casa luego de un recorrido misionero por Roma, el Vaticano, la población de Asís y 14 estados de la Unión Americana, culminando en Washington con la entrega de cartas a congresistas, con firmas pidiendo una reforma migratoria.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Dificultades económicas en EU favorecen a migrantes: Solalinde
Dificultades económicas en EU favorecen a migrantes: Solalinde

Dificultades económicas en EU favorecen a migrantes: Solalinde

SLP

El Universal

El sacerdote Solalinde destaca cómo la crisis económica en Estados Unidos beneficia a los migrantes.

Tiroteo deja siete heridos tras encendido del árbol navideño en Chicago
Tiroteo deja siete heridos tras encendido del árbol navideño en Chicago

Tiroteo deja siete heridos tras encendido del árbol navideño en Chicago

SLP

El Universal

El ataque ocurrió de madrugada cerca del Teatro de Chicago, donde una multitud se congregaba tras la ceremonia oficial

Sobrevivientes de Epstein denuncian amenazas mientras avanza publicación de archivos
Sobrevivientes de Epstein denuncian amenazas mientras avanza publicación de archivos

Sobrevivientes de Epstein denuncian amenazas mientras avanza publicación de archivos

SLP

El Universal

Las víctimas piden protección ante el aumento de intimidaciones, en medio del impulso legislativo para liberar documentos

Bolsonaro, recluido en sala especial tras nueva detención en Brasilia
Bolsonaro, recluido en sala especial tras nueva detención en Brasilia

Bolsonaro, recluido en sala especial tras nueva detención en Brasilia

SLP

EFE

El expresidente tendrá TV, baño privado y vigilancia médica continua