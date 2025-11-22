¿Cómo celebraron competidoras de Miss Universo a victoria de Fátima Bosch?

Tras la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 las versiones en contra de la coronación de la mexicana surgieron, algunos en redes, comentaron que sus compañeras, sus colegas, no quería que Fátima ganara, que tenías otras favoritas y que no celebraron el triunfo de la nacida en el estado de Tabasco.

Sin embargo, Fátima ha agradecido en sus redes las múltiples felicitaciones de sus compañeras, amigos y seguidores; en redes, circula un video en el que se observa cómo sus colegas aparecen celebrando tras ser anunciada su victoria.

"Gracias a la Miss Sanya que logro capturar como las demás misses gritaban y festejaban el triunfo de Fátima Bosch, pero en redes sociales juran qué nadie celebró y se odiaban entre ellas", se lee en el mensaje que acompaña el video.

Cuando el ejecutivo tailandés Nawat Itsaragrisil cuestionó a la Miss México e incluso, según puede escucharse, la llamó "tonta" por su aparente incumplimiento de publicar contenido promocional sobre Tailandia en sus redes sociales, la mayoría de las concursantes del Miss Universo 2025 se levantaron de sus asientos para retirarse en aparente solidaridad con Bosch, pero se quedaron paralizadas cuando Nawat advirtió "siéntense" a las que aún quisieran participar en el certamen.

Con el triunfo de Bosch, México acumula cuatro coronas de Miss Universo. En 1991 la ganó Lupita Jones, en 2010 Ximena Navarrete y en 2020 Andrea Meza, cuya corona le fue otorgada al año siguiente debido a la pandemia de coronavirus.