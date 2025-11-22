Donald Trump aclara que su propuesta para Ucrania no es definitiva

WASHINGTON, EU., noviembre 22 (ANSA/EL UNIVERSAL).- "No": Así respondió el presidente estadounidense, Donald Trump, a los periodistas cuando se le preguntó si su propuesta sobre el plan de paz para Ucrania era definitiva.

El presidente afirmó que su actual propuesta de paz en Ucrania para poner fin a la guerra con Rusia no es su oferta final. "La guerra tiene que terminar de una forma u otra", declaró a la prensa. Sin embargo, respondió "no" cuando se le preguntó si esta era su oferta final.

Sus comentarios se producen mientras Ucrania y los aliados europeos de Washington afirman que el plan de paz puede servir de base para las conversaciones, pero requiere "más trabajo". Los líderes europeos y occidentales se apresuraron a desarrollar una respuesta coordinada a la exigencia de Trump de que Ucrania acepte su plan de paz de 28 puntos con Rusia antes del jueves.