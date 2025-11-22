logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Se hunde al ganado mexicano

Fotogalería

Se hunde al ganado mexicano

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Donald Trump aclara que su propuesta para Ucrania no es definitiva

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se pronuncia sobre la situación en Ucrania y su propuesta de paz en medio del conflicto con Rusia

Por El Universal

Noviembre 22, 2025 06:38 p.m.
A
Donald Trump aclara que su propuesta para Ucrania no es definitiva

WASHINGTON, EU., noviembre 22 (ANSA/EL UNIVERSAL).- "No": Así respondió el presidente estadounidense, Donald Trump, a los periodistas cuando se le preguntó si su propuesta sobre el plan de paz para Ucrania era definitiva.

El presidente afirmó que su actual propuesta de paz en Ucrania para poner fin a la guerra con Rusia no es su oferta final. "La guerra tiene que terminar de una forma u otra", declaró a la prensa. Sin embargo, respondió "no" cuando se le preguntó si esta era su oferta final.

Sus comentarios se producen mientras Ucrania y los aliados europeos de Washington afirman que el plan de paz puede servir de base para las conversaciones, pero requiere "más trabajo". Los líderes europeos y occidentales se apresuraron a desarrollar una respuesta coordinada a la exigencia de Trump de que Ucrania acepte su plan de paz de 28 puntos con Rusia antes del jueves.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Donald Trump aclara que su propuesta para Ucrania no es definitiva
Donald Trump aclara que su propuesta para Ucrania no es definitiva

Donald Trump aclara que su propuesta para Ucrania no es definitiva

SLP

El Universal

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se pronuncia sobre la situación en Ucrania y su propuesta de paz en medio del conflicto con Rusia

Dificultades económicas en EU favorecen a migrantes: Solalinde
Dificultades económicas en EU favorecen a migrantes: Solalinde

Dificultades económicas en EU favorecen a migrantes: Solalinde

SLP

El Universal

El sacerdote Solalinde destaca cómo la crisis económica en Estados Unidos beneficia a los migrantes.

Tiroteo deja siete heridos tras encendido del árbol navideño en Chicago
Tiroteo deja siete heridos tras encendido del árbol navideño en Chicago

Tiroteo deja siete heridos tras encendido del árbol navideño en Chicago

SLP

El Universal

El ataque ocurrió de madrugada cerca del Teatro de Chicago, donde una multitud se congregaba tras la ceremonia oficial

Sobrevivientes de Epstein denuncian amenazas mientras avanza publicación de archivos
Sobrevivientes de Epstein denuncian amenazas mientras avanza publicación de archivos

Sobrevivientes de Epstein denuncian amenazas mientras avanza publicación de archivos

SLP

El Universal

Las víctimas piden protección ante el aumento de intimidaciones, en medio del impulso legislativo para liberar documentos