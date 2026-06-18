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Donald Trump arremete contra B. Netanyahu

Lo critica por los recientes ataques israelíes contra Líbano

Por AP

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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Donald Trump arremete contra B. Netanyahu
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      Israel.- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le manifestó al presidente estadounidense Donald Trump el año pasado que era el "mejor amigo que Israel haya tenido jamás en la Casa Blanca".

      Ahora, mientras Trump cierra un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán, arremete contra Netanyahu con una retórica que ningún otro líder estadounidense se ha atrevido a usar públicamente.

      La tensión surge mientras Trump critica recientes ataques israelíes contra Líbano que amenazan con poner en riesgo las negociaciones entre Washington y Teherán. 

      "Si Netanyahu se interpone en algo que Trump realmente quiere, y eso es salir de esta guerra, está dispuesto a usar la influencia que tiene", afirmó Aaron David Miller, quien se desempeñó como asesor en asuntos de Oriente Medio para gobiernos demócratas y republicanos durante dos décadas.

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      "Sin Estados Unidos, no habría Israel. Sin mí, no habría Israel, porque ningún otro presidente estaba dispuesto a hacer lo que yo hice", aseveró Trump. "He tenido una gran relación con Bibi. Ahora Bibi tiene que ser más responsable con respecto al Líbano", agregó, usando un mote familiar para Netanyahu.

      Los comentarios más recientes de Trump provocaron críticas rápidas de grupos de tendencia izquierdista.

      "Está planteando que la mera existencia de Israel depende de él", señaló Halie Soifer, quien dirige el Jewish Democratic Council of America. 

      "Es profundamente ofensivo para la gran mayoría de los judíos que se preocupan por el futuro de Israel".

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