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Donald Trump asistirá a las finales NBA en el Madison Square Garden

Los Knicks llegan a las finales de conferencia tras 11 victorias consecutivas en playoffs.

Por AP

Mayo 27, 2026 05:46 p.m.
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Donald Trump asistirá a las finales NBA en el Madison Square Garden
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      WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump planea ver de cerca al equipo más en forma del baloncesto.

      Invitación de James Dolan a Donald Trump para las finales NBA

      Trump les comentó a los reporteros el miércoles que el propietario de los Knicks de Nueva York, James Dolan, lo ha invitado a las Finales de la NBA, cuando los Knicks, campeones de la Conferencia Este, reciban el próximo mes en el Madison Square Garden al Thunder de Oklahoma City o a los Spurs de San Antonio.

      Nueva York, que llega con una racha de 11 victorias consecutivas en estos playoffs tras barrer a los Cavaliers de Cleveland en las finales de conferencia, tiene programado ser anfitrión del Juego 3 el 8 de junio y del Juego 4 el 10 de junio.

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      Racha y planes de asistencia de Donald Trump

      Trump, oriundo de Nueva York, señaló que inicialmente planeaba asistir al Juego 5 de las finales de conferencia en el MSG antes de que los Knicks liquidaran a los Cavaliers en cuatro partidos. El presidente calificó a Dolan como un "gran tipo" y se maravilló con la racha de Nueva York.

      "Caray, qué equipo", expresó Trump. "Tienen algunos jugadores realmente grandiosos".

      Trump dijo que el regreso del club a las finales por primera vez desde 1999 es "genial de ver".

      "Los Knicks han sufrido de verdad durante años", comentó Trump entre risas. "Ahora les está yendo (bien)".

      Trump ha asistido con frecuencia a eventos deportivos destacados durante su etapa en la política. Ha presenciado el partido por el campeonato del College Football Playoff y asistió a un juego de la NFL en horario estelar entre los Steelers de Pittsburgh y los Jets de Nueva York apenas unos días antes de las elecciones de 2024.

      Los Knicks tienen un historial de contar con celebridades de alto perfil sentadas a pie de cancha en el MSG, incluido el cineasta Spike Lee, quien en el pasado ha tenido enfrentamientos con Trump.

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