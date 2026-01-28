Donald Trump busca calmar tensiones en Minneapolis tras tiroteo

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump pareció dispuesto a aliviar las tensiones en Minneapolis después de un segundo tiroteo mortal por parte de agentes federales de inmigración, pero el miércoles había poca evidencia de algún cambio significativo tras semanas de dura retórica y choques con manifestantes.

La tensión se hizo evidente cuando Trump hizo un cambio de liderazgo, al enviar a su principal asesor fronterizo a Minnesota para hacerse cargo de las redadas migratorias. A esto le siguieron comentarios aparentemente conciliadores sobre el gobernador y el alcalde demócratas.

Trump dijo que él y el gobernador Tim Walz, a quien criticó durante semanas, estaban en "una sintonía similar" después de una llamada telefónica. Tras una conversación con el alcalde Jacob Frey, el presidente elogió el diálogo y declaró que "se están logrando muchos avances".

Pero en las calles de la ciudad había pocas señales de un cambio. Las redadas y los enfrentamientos con activistas continuaron el miércoles en Minneapolis y St. Paul.

Un grupo de manifestantes hizo sonar silbatos y señaló a efectivos federales en un vehículo en una calle del norte de Minneapolis. Cuando el vehículo se movió, el convoy de activistas los siguió unas pocas cuadras hasta que los policías se detuvieron nuevamente.

Periodistas de The Associated Press estaban en el vecindario cubriendo las acciones policiales. Cuando los reporteros salieron de su auto para documentar el encuentro, agentes de la Oficina Federal de Prisiones le dieron un empellón a uno de ellos, los amenazaron con arrestarlos y les dijeron que regresaran a su vehículo, pese a que los periodistas les mostraron sus acreditaciones de que laboran en un medio de comunicación.

Policías de varias agencias federales han estado involucrados en las operaciones. Desde su auto, los periodistas de la AP vieron al menos a una persona ser rociada con gas pimienta y a otra detenida, aunque no estaba claro si esa persona era el objetivo de la operación o un manifestante. Los agentes también rompieron ventanas de autos.

La secretaria de Justicia Pam Bondi, quien se encuentra de visita en Minnesota, indicó que 16 personas fueron arrestadas el miércoles bajo cargos de agredir, resistirse o impedir las acciones de las fuerzas policiales en el estado. Advirtió que habrá más arrestos.

"Nada detendrá al presidente Trump y a este Departamento de Justicia de hacer cumplir la ley", expresó Bondi en una publicación en redes sociales.

Se dejaron mensajes en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza para solicitarles comentarios.

Los inmigrantes "todavía están muy preocupados"

Muchas familias inmigrantes todavía temen salir de sus hogares, y los negocios de hispanos aún están cerrados, según Daniel Hernández, quien es dueño de la tienda de comestibles Colonial Market en Minneapolis. También administra una popular página de Facebook orientada a informar a la comunidad hispana en las Ciudades Gemelas (Minneapolis y St. Paul).

Aunque Colonial Market está abierto, todos menos uno de sus negocios de ropa, joyas y juguetes han cerrado desde finales de diciembre, y ninguno tiene planes de reabrir, indicó Hernández.

"La realidad es que la comunidad todavía está muy preocupada y asustada", señaló.

Hernández hizo referencia a Gregory Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza, quien ayudó a liderar la represión por parte del gobierno en las Ciudades Gemelas y quien, según se informa, ha sido asignado a otro lugar.

Bovino "fue retirado, pero hasta ahora las tácticas siguen siendo las mismas", sostuvo Hernández. "Ahora nadie confía en el gobierno con esos cambios".

La ofensiva del gobierno incluso se extendió al consulado ecuatoriano de la ciudad, donde un policía federal intentó entrar, pero algunos empleados le impidieron el paso.

Mientras tanto, Trump publicó en redes sociales que el alcalde estaba "jugando con fuego" al no participar en las labores de control migratorio.

Veterano de guerra visita sitio improvisado de homenaje en la acera

En otro lugar el miércoles, Donnie McMillan colocó un cartel de cartón que decía: "En memoria de mi ángel" en el sitio improvisado de homenaje donde Alex Pretti fue baleado de muerte.

El veterano de Vietnam, de 71 años, se arrodilló para presentar sus respetos y saludó con el fin de honrar al enfermero, a quien veía durante sus frecuentes visitas al hospital de Asuntos de Veteranos.

"Siento como que he perdido a un ángel aquí mismo", aseguró el veterano discapacitado, señalando el monumento improvisado en la acera, cubierto de flores, velas y carteles.

"Esta no es la forma en que deberíamos operar", agregó McMillan, quien dijo que estuvo en la guerra de Vietnam y luego en la policía militar durante más de una década. "Respeto a todos, pero respeto más a mi ángel, y ahora él ya no está con nosotros".

En otro suceso el miércoles, el Departamento de Seguridad Nacional indicó que dos agentes federales involucrados en la muerte de Pretti han estado de licencia desde el sábado, cuando se efectuaron los disparos.

La representante Omar es rociada en una reunión con electores

Por otro lado, un hombre confrontó a la representante demócrata Ilhan Omar durante una reunión con electores y la roció con una sustancia de olor penetrante, mientras ella denunciaba al gobierno. Fue derribado, y la policía dijo que se trata de Anthony Kazmierczak, de 55 años, un delincuente convicto que había hecho publicaciones en línea en apoyo de Trump.

Registros judiciales de Minnesota muestran que Kazmierczak fue declarado culpable de robo de autos en 1989, ha sido arrestado varias veces por conducir ebrio y también tiene varias infracciones de tráfico. Se desconoce si cuenta con un abogado.

En redes sociales, Kazmierczak dice ser un ex ingeniero de redes que vive en Minneapolis, y ha hecho comentarios críticos del expresidente Joe Biden, refiriéndose a los demócratas como "enojados y mentirosos".

Fue encarcelado bajo un cargo preliminar de agresión en tercer grado, señaló la policía.

Después del ataque había un fuerte olor a vinagre en la sala, según un periodista de la AP que estaba allí. Las autoridades no han identificado públicamente la sustancia, que fue rociada desde una jeringa que contenía un líquido marrón claro.

Omar continuó hablando durante unos 25 minutos después de que elementos de seguridad sacaron al hombre, y dijo que no se dejaría intimidar. Después del evento indicó que resultó ilesa.

El gobierno también enfrenta impugnaciones en la corte. Los tribunales federales sopesaban una decisión sobre una demanda que intenta detener la represión, así como una orden para que el jefe del ICE comparezca personalmente en la corte para abordar lo que un juez dijo fueron incumplimientos del debido proceso para ciertos inmigrantes.