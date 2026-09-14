Donald Trump minimiza las alertas sobre la IA

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Dublín.- El presidente estadounidense Donald Trump restó importancia el domingo a la necesidad de que su gobierno supervise el desarrollo de la inteligencia artificial, al afirmar que le preocupaba ceder la ventaja de Estados Unidos frente a China en una competencia global.

Si bien reconoció la necesidad de cierta regulación, Trump no ofreció detalles sobre posibles normas y atribuyó las advertencias de que la tecnología avanza demasiado rápido y con poca supervisión a "fuerzas negativas".

"Podemos poner salvaguardas, podemos hacer esto y aquello, pero creo que hay muchas fuerzas negativas planteando el tema... cuando no deberían hacerlo, y están sacando a relucir cosas que no van a suceder. Pero quien gane con la IA, gana", declaró Trump.

El presidente habló un día después de que Darío Amodei, director ejecutivo de la empresa de inteligencia artificial Anthropic, afirmara que el sector debería frenar su desarrollo acelerado para dar tiempo a que las de seguridad se pongan al día. Otros líderes tecnológicos, entre ellos Elon Musk y Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, coincidieron públicamente con Amodei.

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