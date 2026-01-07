Donald Trump propone incrementar gasto militar a 1,5 billones de dólares

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump propuso el miércoles establecer el gasto militar de Estados Unidos para 2027 en 1,5 billones de dólares, argumentando "tiempos problemáticos y peligrosos".

El mandatario hizo su llamado para el enorme incremento en el gasto de defensa apenas días después de que ordenó una operación militar que resultó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue trasladado para enfrentar cargos de tráfico de drogas en Estados Unidos. Las fuerzas estadounidenses mantienen una importante presencia en el mar Caribe.

El presupuesto militar para 2026 es de 901.000 millones de dólares.

Trump también ha renovado en los últimos días su llamamiento para tomar el control del territorio danés de Groenlandia por razones de seguridad nacional, además de que ha dejado entrever que está dispuesto a ordenar operaciones militares en Colombia. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha advertido ominosamente que Cuba "está en problemas".

"Esto nos permitirá construir el 'Ejército de Ensueño' que nos merecemos desde hace tiempo y, más importante aún, que nos mantendrá seguros y protegidos, sin importar el enemigo", publicó Trump en la red social Truth Social al anunciar su propuesta. Añadió que se siente cómodo con el incremento en el gasto militar debido al aumento de ingresos creado por su gobierno mediante los aranceles que ordenó sobre aliados y adversarios en todo el mundo desde su regreso al cargo.

En tanto, Trump también amenazó el miércoles con poner fin a las adquisiciones de armamento del Pentágono a Raytheon --uno de los principales contratistas de defensa de Estados Unidos-- si la empresa no dejaba de lado su práctica de recompra de acciones e invertía más fondos para expandir su capacidad de fabricación de armas.

Trump se ha quejado repetidamente en los últimos meses de que las empresas de defensa aquejan lamentables retrasos en la entrega de armamento crítico y, sin embargo, seguían distribuyendo dividendos y recompra de acciones a sus inversionistas, además de ofrecer salarios deslumbrantes a sus altos ejecutivos.

"O Raytheon da un paso adelante y comienza a invertir más en inversión inicial como plantas y equipos, o ya no harán negocios con el Departamento de Guerra", señaló Trump en redes sociales. "Además, si Raytheon quiere más negocios con el gobierno de Estados Unidos, bajo ninguna circunstancia se les permitirá hacer más recompra de acciones, donde han gastado decenas de miles de millones de dólares, hasta que logren organizarse".

En Wall Street, las acciones de los contratistas de defensa cayeron. Northrop Grumman perdió un 5,5%, Lockheed Martin cedió un 4,8% y RTX Corp., la empresa matriz de Raytheon, cayó un 2,5%.