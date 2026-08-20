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Dron ruso impacta minibús en Jersón

Por EFE

Agosto 20, 2026 03:00 a.m.
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Dron ruso impacta minibús en Jersón
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      Berlín, Ale.- Cuatro personas murieron este miércoles y otras cinco resultaron heridas al impactar un dron ruso contra un minibús en la región ucraniana de Jersón, confirmó el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que lo describió como un "safari" ruso contra la población.

      "Aproximadamente a las 08.50, los ocupantes rusos atacaron con un dron un minibús en el distrito Korabelni, en Jersón. Como consecuencia de este ataque terrorista, murieron cuatro personas. En estos momentos, los servicios competentes están identificando a las víctimas", indicó el jefe de la administración militar regional Oleksandr Prokudin, en un mensaje en Telegram.

      "El cruel ´safari´ ruso contra nuestra gente en Jersón ha traspasado hace tiempo cualquier cosa que una persona normal se pueda imaginar", denunció por su parte Zelenski en sus redes sociales, aludiendo a incidentes anteriores en los que drones rusos habían perseguido deliberadamente a civiles.

      En tanto, la Fuerza Aérea ucraniana informó de que Rusia lanzó durante la pasada noche dos misiles balísticos Iskander-M, 65 vehículos no tripulados de ataque Shahed y Gerbera, munición Banderol y drones réplica Parodia desde las direcciones rusas de Kursk y Oriol, desde territorio ocupado de Donetsk y desde Gvardíiske, en la península ucraniana de Crimea.

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