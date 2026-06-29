Drones incendian refinería en Rusia

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Kiev, Ucrania.- Ucrania mantuvo su intenso ataque con drones contra Rusia, incendiando una importante refinería de petróleo en el sur del país, al tiempo que el presidente Vladímir Putin reconoció por primera vez el domingo que Rusia enfrenta "cierto déficit" de combustible y prometió reforzar la protección de las instalaciones petroleras y aumentar la producción de combustible.

Ucrania ha intensificado de forma notable en los últimos meses sus ataques de largo alcance contra industrias militares rusas e instalaciones energéticas, con el objetivo de recortar los ingresos de Moscú para su invasión —que lleva más de cuatro años— y hacer que los rusos sientan las consecuencias.

"Nuestras ´sanciones de largo alcance´ impactaron dos refinerías de petróleo en Rusia", escribió el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en Telegram el domingo. "Cada (ataque) significa una reducción de los recursos que alimentan la maquinaria de guerra rusa, y otro paso hacia la paz".

En declaraciones a un reportero de la televisión estatal rusa, Putin describió los ataques ucranianos contra refinerías de petróleo como un intento de "provocar una división en la sociedad rusa y obligar a Rusia a detener, aunque sea solo brevemente, el avance de nuestras tropas a lo largo de la línea de contacto, y crear condiciones para iniciar un proceso de negociación en términos de ventajosos para nuestro adversario".

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"No les daremos esa oportunidad", dijo Putin, y agregó que "los ataques contra nuestra infraestructura, dondequiera que estén dirigidos, no tienen absolutamente ningún efecto en la situación en el frente, en la línea de contacto".

"Todas las instalaciones dañadas se están restaurando con bastante rapidez, y los problemas que surgen no son críticos", sostuvo.