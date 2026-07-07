Ejército chino muestra músculo; lanza misil

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Pekín, China.- China exhibe músculo militar en el Pacífico con el lanzamiento de un misil estratégico desde un submarino nuclear, mientras inicia maniobras navales con Rusia y Taiwán advierte de una "tendencia al alza" en los despliegues marítimos chinos en la región.

La Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) lanzó este lunes con éxito un misil estratégico desde un submarino nuclear hacia "aguas internacionales relevantes" del Pacífico, informó la agencia estatal Xinhua.

El proyectil, que transportaba una ojiva simulada de entrenamiento, cayó con precisión en la zona marítima prevista, según la misma fuente. Xinhua señaló que el ensayo formaba parte del plan anual de entrenamiento militar y que China lo había notificado previamente a los países pertinentes.

El comunicado oficial no precisó el modelo del misil, la clase del submarino ni la zona exacta de impacto. Según el diario hongkonés South China Morning Post, se trata de la primera prueba conocida de un misil lanzado desde un submarino chino desde 1982 y la primera conocida efectuada desde un sumergible de propulsión nuclear.

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El portal especializado Defense Mirror indicó que el misil probado es "probablemente" un JL-3, un misil balístico lanzado desde un submarino de tercera generación, de combustible sólido y con un alcance intercontinental superior a 10.000 kilómetros.