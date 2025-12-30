El American Kennel Club suma tres nuevas razas de perros a su registro

NUEVA YORK (AP) — El 2026 será un año de perros. En el mejor sentido de la expresión.

Tres nuevas razas de perros se sumaron el martes al registro de razas reconocidas por el American Kennel Club (Asociación Canófila de Estados Unidos), obteniendo elegibilidad para muchos concursos caninos en Estados Unidos, lo que probablemente aumente su visibilidad entre el público amante de las mascotas.

Uno de los recién llegados es un terrier que fue nombrado en honor a un presidente de Estados Unidos. Otro es un toy ruso de la era de la Guerra Fría. El tercero es un sabueso de caza francés con siglos de antigüedad.

A continuación un vistazo más de cerca:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Basset fauve de Bretagne

Las estadísticas: 32 a 40 centímetros (12,5 a 15,5 pulgadas) a la base del cuello; 10,5 a 17,5 kilogramos (23 a 39 libras).

La descripción: Un sabueso resistente, sociable y compacto que puede cazar todo el día y necesita de actividad mental y física.

La traducción: Perro de color leonado, de baja estatura, oriundo de Bretaña

La historia: Versiones de estos sabuesos de pelaje áspero y color canela se remontan al menos a los círculos aristocráticos franceses del siglo XVI. En los últimos años, la raza ha sido promovida en Estados Unidos por Cindy Hartman, una entrenadora de perros de servicio en Carolina del Sur que trajo un par de cachorros de Francia en 2001. Desde entonces, ha entrenado y colocado alrededor de 20 fauves como perros de alerta médica para personas con diabetes, señaló.

La cita: "Son increíblemente inteligentes, así que si buscas un perro que sólo se quede acostado todo el día, el fauve no es para ti", señaló Hartman. "Sin embargo, cuando se les desafía mental y físicamente, están felices de estar contigo y acurrucarse en el sofá por la noche".

Teddy Roosevelt terrier

Las estadísticas: 20 a 36 centímetros (8 a 14 pulgadas) a la base del cuello; 3,5 a 11 kilogramos (8 a 25 libras).

La descripción: Un pequeño canino sólido y con mucha energía que eliminará a los roedores de tu granero, te alertará de la presencia de desconocidos, participará en deportes caninos o simplemente te entretendrá con sus travesuras.

La historia: Originalmente considerado como una variante de patas cortas del rat terrier, estos perros obtuvieron su reconocimiento como raza propia en 1999. La raza fue nombrada en honor al presidente Theodore Roosevelt debido a su afición por los perros, incluidos los terriers.

La cita: "Saben cómo hacerte reír", asegura Cindy Rickey de Waynesville, Carolina del Norte, secretaria del American Teddy Roosevelt Terrier Club. Aunque muchas razas de terrier son conocidas por su mentalidad independiente, su Teddy compite en eventos de obediencia. "Son terriers, sin duda alguna, pero también tienen este tremendo deseo de complacer", explica.

Tsvetnaya bolonka ruso

Las estadísticas: Hasta 26 centímetros (10,3 pulgadas) a la base del cuello; tres a cuatro kilogramos (siete a nueve libras).

La descripción: Un pequeño compañero dulce pero astuto que quiere interacción lúdica, no sólo acurrucarse (aunque también le gusta eso).

La traducción: Perro faldero ruso de colores

La historia: La raza se desarrolló en el Leningrado de la era soviética (actualmente San Petersburgo) después de la Segunda Guerra Mundial como mascota para los habitantes de apartamentos. Los entusiastas estadounidenses han buscado establecer los bolonki (el plural correcto) en Estados Unidos desde principios de la década de 2000.

La cita: "Tener un bolonka es como tener un niño de tres años corriendo por la casa. ... Pueden disfrutar de su tiempo tumbados en el sofá contigo, pero debes estar preparado para jugar con ellos y mantenerlos entretenidos", afirma Denise Dang de Oklahoma City, secretaria del Russian Tsvetnaya Bolonka Club of America. Sus dueños también deben cuidar un pelaje grueso y ondulado que suelta poco pelo pero puede enredarse. Incluso si se corta bastante, se recomienda un baño cada dos semanas, dice Dang.

La visión general

El American Kennel Club (AKC por sus iniciales en inglés) reconoce 205 razas, incluidas estas tres recién llegadas. Los aficionados de muchas otras —aunque, hasta ahora, no hay "doodles" ni otros híbridos populares del caniche— han ingresado voluntariamente a un proceso que lleva años de cría, documentación y construcción de consenso.

El club no limita el número de razas que podría reconocer eventualmente. La portavoz Brandi Hunter Munden dice que el organismo no está "agregando perros indiscriminadamente", sino que está proporcionando "un marco establecido para la cría, los estándares de raza, la competencia y su educación en Estados Unidos".

La controversia

Los activistas por los derechos de los animales han arremetido desde hace tiempo contra la cría de perros y el American Kennel Club por apoyar la práctica, y la crítica se endureció este año en una demanda que gira en torno a la salud de los bulldogs franceses, pugs, dachshunds y shar-pei. El grupo Personas por la Ética en el Trato de los Animales (PETA, por sus siglas en inglés) solicita una orden judicial para impedir que el AKC siga promoviendo los "estándares" actuales, o características ideales, de esas razas.

PETA acusó al club canino de proporcionar "una guía para la cría de perros deformes y poco saludables".

El AKC niega las acusaciones y ha solicitado a un tribunal que desestime el caso, calificando la demanda de frívola. Añadió que "ha estado —y sigue estando— firmemente comprometido con la salud, el bienestar y el trato adecuado de todos los perros".