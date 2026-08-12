El ébola alcanza letalidad de 45.9%

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Bunia, RDC.- Al menos 2,000 personas han muerto dentro de los casos confirmados en el brote de ébola en la República Democrática del Congo, el de crecimiento más rápido registrado, según los datos más recientes, mientras un conflicto con rebeldes, malas carreteras e interrupciones del trabajo por problemas de pago ponen a prueba la respuesta urgente en una región remota.

En los datos del gobierno publicados la madrugada del martes se muestra que se han confirmado un total de 4,381 casos, incluidos 2,011 fallecimientos. A partir del primer caso confirmado, ese número de muertes se alcanzó casi tres veces más rápido que en el brote de ébola de 2014 a 2016 en África Occidental, el peor de la historia.

El brote actual ha tenido hasta ahora una tasa de letalidad de 45.9%, más que la tasa de 39,6% registrada en el brote de África Occidental de 2014 a 2016.

El brote actual fue declarado el 15 de mayo, pero las autoridades sanitarias dicen que la secuenciación genética mostró que su inicio ocurrió meses antes, en febrero.

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Si bien tardó unas 9 semanas en registrar 1,000 muertes, ha duplicado esa cifra en apenas unas 3 semanas, mientras los expertos dicen que la crisis avanza más rápido que los esfuerzos por rastrearla y gestionarla.

Ya es el segundo brote más grande de la historia, solo por detrás del brote de África Occidental de 2014 a 2016 que registró más de 28,000 casos, entre ellos, más de 11,000 fallecimientos. El brote se ha ido ampliando en las cinco provincias orientales afectadas cerca de Sudán del Sur, Uganda y Ruanda.

El brote de ébola es diferente de la mayoría de los anteriores porque el responsable es el raro virus Bundibugyo, para el que no existen vacunas ni tratamientos aprobados. Se han puesto en marcha ensayos clínicos para desarrollarlos en la provincia de Ituri.

Aunque el tipo responsable del brote de 2014 a 2016 se considera el más mortífero, los datos muestran que este brote de Bundibugyo ha provocado la muerte de un porcentaje más alto de personas porque la atención y el apoyo no llegan a los pacientes con rapidez.