"El Mayo" Zambada notifica a juez que se declarará culpable

Enfrenta un total de 24 cargos como tráfico de drogas, armas y por asesinato

Por El Universal

Agosto 19, 2025 03:28 p.m.
A
Foto: Archivo

Foto: Archivo

Ismael "El Mayo" Zambada se declarará culpable de dos cargos por crimen organizado el próximo 25 de agosto, de acuerdo con documentos judiciales.

Zambada notificó el lunes al juez Brian Cogan, de la Corte del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York, su intención de declararse culpable de los cargos que se le imputan.

En una carta del Departamento estadounidense de Justicia enviada a Cogan, fechada este martes, se señala que Zambada se declarará culpable de crimen organizado, en relación con la acusación en esa misma corte de Nueva York, y por empresa criminal continua, al violar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO), una acusación que proviene del Distrito Oeste de Texas.

Ello, luego de que Zambada aceptara que la causa en su contra iniciada en Texas sea trasladada Nueva York, de manera que se pueda unificar el caso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Así, Zambada enfrenta un total de 24 cargos, incluyendo tráfico de drogas, incluyendo fentanilo, de armas y por asesinato.

"El Mayo" Zambada notifica a juez que se declarará culpable

