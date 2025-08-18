"El Mayo" Zambada se declarará culpable de narcotráfico en EU

Ismael "El Mayo" Zambada se declarará culpable de los cargos de narcotráfico que se le imputan en su próxima audiencia en la corte del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York.

Zambada tiene programada una audiencia el próximo 25 de agosto; sin embargo, de acuerdo con documentos judiciales, Zambada, usará esa audiencia para cambiar su declaración a "culpable" ante el juez Brian M. Cogan, el mismo que llevó el caso de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo".

El cambio de declaración, que indica que el cofundador del Cártel de Sinaloa llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, se produce después de que el pasado 5 de agosto el Departamento de Justicia informara que no buscará la pena de muerte contra Zambada, acusado de delincuencia organizada, blanqueo de dinero y narcotráfico.

El abogado de Zambada, Frank Pérez, señaló en su momento que su cliente estaba dispuesto a declararse culpable, siempre y cuando no se le aplicara la pena de muerte.

Zambada fue detenido en julio de 2024, al llegar a un aeropuerto cercano a El Paso, Texas, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo".

"El Mayo" aseguró que Guzmán lo engañó para asistir a una reunión y luego lo "secuestró" para entregarlo a las autoridades estadounidenses. Por ello, en febrero pasado escribió al gobierno mexicano pidiendo su repatriación en un intento por evitar la pena de muerte.

Zambada se suma así a la lista de narcotraficantes mexicanos que están negociando con el gobierno de Estados Unidos.

Ovidio Guzmán, "El Ratón", hijo de "El Chapo", y quien fue extraditado por el gobierno mexicano, ya se declaró culpable de los cargos que se le imputan, tras alcanzar un acuerdo con la Justicia estadounidense. Joaquín Guzmán están en proceso de alcanzar también un acuerdo. Ambos hermanos están detenidos en Chicago.

Zambada corría peligro de ser imputado con la pena máxima tras ser imputado de "liderar una conspiración multimillonaria para inundar comunidades estadounidenses con narcóticos, incluyendo el mortal fentanilo", según declaró el Fiscal General Merrick B. Garland tras la detención.

El Cártel de Sinaloa es una de las seis organizaciones narcotraficantes mexicanas que el gobierno de Estados Unidos designó como Organizaciones Terroristas Extranjeras.