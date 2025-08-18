Los sobrecargos de Air Canada desacatan orden

Toronto, Canadá.- Air Canada indicó que suspendió los aviones de reiniciar sus operaciones el domingo después de que el sindicato que representa a 10,000 sobrecargos declaró que desacataría una orden de regreso al trabajo. La huelga ya está afectando a unos 130.000 viajeros en todo el mundo por día en la temporada alta de verano. La empresa opera unos 700 vuelos diarios.

La Junta de Relaciones Industriales de Canadá le ordenó al personal de la aeronave volver a laborar antes de las 2 de la tarde del domingo, luego de que el gobierno intervino y Air Canada indicara que planeaba reanudar los vuelos el domingo por la noche.

Ahora la aerolínea más grande del país dice que reanudará sus servicios el lunes por la noche. Air Canada indicó en un comunicado que el sindicato le “ordenó ilegalmente a sus miembros asistentes de vuelo desacatar una directriz de la Junta de Relaciones Industriales de Canadá”.

“Nuestros miembros no van a regresar al trabajo”, manifestó Mark Hancock, presidente nacional del Sindicato Canadiense de Empleados Públicos, afuera del Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto. “Estamos diciendo que no”.

Hancock destrozó una copia de la orden de regreso al trabajo frente a la terminal de salidas del aeropuerto, donde los miembros del sindicato protestaban el domingo por la mañana. Dijo que tampoco regresarán a laborar el martes.

Los asistentes de vuelo coreaban: “No me culpes a mí, culpa a Air Canada”.

“Al igual que muchos canadienses, la ministra está monitoreando esta situación de cerca. La Junta de Relaciones Industriales de Canadá es un tribunal independiente”, señaló Jennifer Kozelj, portavoz de la ministra de Empleo y Familias, Patty Hajdu, en un comunicado enviado por correo electrónico.

Hancock agregó que “todo el proceso ha sido injusto” y que el sindicato impugnará lo que dice es una orden inconstitucional.

Menos de 12 horas después de que los trabajadores abandonan sus puestos de trabajo, Hajdu ordenó que los 10.000 asistentes de vuelo regresaran a laborar, haciéndoles notar que no es el momento de correr riesgos con la economía del país, y poniendo de aliviar los aranceles sin precedentes que Estados Unidos ha impuesto a Canadá. Hajdu remitió el caso a la JRIC.

La turista Mel Durston del sur de Inglaterra pretendía aprovechar al máximo su viaje por Canadá. Pero dijo que ya no tiene forma de continuar con él.

“Queríamos ir a ver las Montañas Rocosas, pero puede que no logremos ir debido a esto”, lamentó Durston. “Podríamos tener que regresar directamente”.