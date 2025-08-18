Inicia excavación iraquí de una fosa común en Mosul

Irbil, Irak.- Funcionarios iraquíes han comenzado la excavación de lo que se cree que es una fosa común dejada por el grupo extremista Estado Islámico durante su devastación en el país hace una década.

Las autoridades locales están trabajando con autoridades judiciales, investigadores forenses, la Fundación de Mártires de Irak y la dirección de fosas comunes para llevar a cabo la excavación en un sumidero en al-Khafsa, al sur de la ciudad norteña de Mosul, informó el domingo la estatal Agencia de Noticias Iraquí.

Ahmad Qusay al-Asady, jefe del departamento de excavación de fosas comunes de la Fundación de Mártires, dijo a The Associated Press que su equipo comenzó a trabajar en Khasfa el nueve de agosto a petición del gobernador de la provincia de Nínive, Abdulqadir al-Dakhil.

La operación está limitada inicialmente a la recolección de restos humanos visibles y evidencia superficial mientras se prepara para una exhumación completa que, según los funcionarios, requerirá apoyo internacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Después de 15 días iniciales de trabajo, los equipos de la fundación en Mosul construirán una base de datos y comenzarán a recolectar muestras de ADN de las familias de las presuntas víctimas.

Al-Asady explicó que el procesamiento en laboratorio y una base de datos de ADN deben realizarse primero para asegurar una identificación adecuada. Las exhumaciones completas solo pueden proceder una vez que se asegure asistencia especializada para navegar los peligros del sitio, incluyendo agua con azufre y municiones sin explotar.

Khasfa es “un sitio muy complicado”, afirmó. Basándose en relatos no verificados de testigos y familias y otros testimonios no oficiales, las autoridades estiman que millas de cuerpos podrían estar enterrados allí, dijo.

Se han encontrado decenas de fosas comunes que contienen miles de cuerpos de personas que se cree fueron asesinadas por el grupo extremista en Irak y Siria.

En su apogeo, el Estado Islámico gobernó un área del tamaño de la mitad del Reino Unido en Irak y Siria y era conocido por su brutalidad. Decapitó a civiles y esclavizó y violó a miles de mujeres de la comunidad yazidí, una de las minorías religiosas más antiguas de Irak.