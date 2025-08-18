Pakistán defiende respuesta a lluvias

Buner, Pakistán.- Los rescatistas recuperaron decenas de cuerpos más de los escombros de casas derrumbadas en un distrito del noroeste de Pakistán, elevando el número de muertos a al menos 274, mientras las autoridades defendieron su respuesta a las inundaciones y dijeron que no necesitaban ayuda extranjera en este momento.

Las fuertes lluvias e inundaciones también mataron a decenas de personas en la vecina Cachemira.

Mohammad Suhail, portavoz del servicio de emergencia de Pakistán, dijo que se encontraron 54 cuerpos en Buner, una zona montañosa en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa.

Suhail dijo que todavía hay aldeanos desaparecidos y los esfuerzos de búsqueda se centran en áreas donde las casas fueron arrasadas por torrentes de agua que bajaron de las montañas, llevando rocas que chocaron contra las casas como explosiones.

Las autoridades han advertido sobre más inundaciones y posibles deslizamientos de tierra entre ahora y el martes, instalando a las administraciones locales a permanecer en alerta.

Los residentes en Buner han acusado a los funcionarios de no advertirles que evacuaron después de que las lluvias torrenciales y las lluvias repentinas provocaron inundaciones y aludes mortales. No hubo advertencia transmitida desde los altavoces de las mezquitas, un método tradicional.