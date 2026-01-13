El Pentágono compró dispositivo ligado a "Síndrome de La Habana": CNN

CIUDAD DE MÉXICO, enero 13 (EL UNIVERSAL).- El Pentágono compró un dispositivo que podría estar ligado al llamado "Síndrome de La Habana", reportó este martes la cadena estadounidense CNN, que citó a cuatro fuentes informadas del tema.

Dos de esas fuentes indicaron al medio que una división del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Homeland Security Investigations (HSI), compró el dispositivo por millones de dólares en una operación encubierta durante los últimos días de la administración de Joe Biden, y que se utilizaron fondos proporcionados por el Departamento de Defensa.

Según ellos, se pagó una cantidad de "ocho cifras" por el dispositivo, pero no detallaron cuánto.

El Departamento de Defensa ha pasado más de un año probando el dispositivo, que podría ser la causa de una serie de misteriosas dolencias que afectan a espías, diplomáticos y soldados estadounidenses, y que han sido denominadas como el "síndrome de La Habana", porque fue en la capital cubana donde se reportaron los casos.

El dispositivo, explicaron las fuentes a CNN, aún se está estudiando y existe un debate en curso sobre su relación con los casos reportados que aún no tienen explicación oficial.

CNN dijo haber pedido comentarios al Pentágono, el DHS y el HSI y al DHS, sin resultados.

Una de las fuentes dijo a la cadena que el dispositivo produce ondas de radio pulsadas y que tiene componentes rusos, aunque no es totalmente de origen ruso. Indicó que este dispositivo es tan pequeño que puede caber en una mochila.

Los investigadores intentan dilucidar cómo un aparato tan pequeño puede ser tan potente como para provocar los daños que víctimas han reportado.

Los casos de este síndrome fueron reportados por primera vez a finales de 2016, cuando un grupo de diplomáticos estadounidenses que estaban en La Habana reportaron sufrir de síntomas compatibles con un traumatismo craneal: vértigos, dolores de cabeza extremos.

En 2017, el presidente Donald Trump acusó al régimen cubano de perpetrar ataques que provocaron estos síntomas. Desde entonces, se han reportado casos en otras partes del mundo.

En 2018, la revista JAMA dijo haber encontrado evidencia de que los diplomáticos afectados sufrieron algún tipo de lesión cerebral, pero no pudo determinar la causa.

Para mayo de 2021, el diario The New York Times cifraba en 131 los casos de daño cerebral relacionados con este síndrome.