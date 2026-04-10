El príncipe Harry es demandado por la ONG que creó en África en honor a Diana

LONDRES (AP) — Una organización benéfica cofundada por el príncipe Enrique en África para honrar a su difunta madre, la princesa Diana, lo ha demandado por difamación después de que él renunciara el año pasado como patrocinador.

Sentebale, que apoya a jóvenes que viven con VIH en Botsuana y Lesoto, presentó la demanda el mes pasado en el Tribunal Superior de Londres, según registros judiciales revisados el viernes.

Los registros en línea muestran que Harry y su amigo Mark Dyer, fideicomisario de la organización benéfica, están siendo demandados por difamación escrita o difamación verbal. No había documentos disponibles.

Los desacuerdos en la organización benéfica salieron a la luz en 2023 por una nueva estrategia de recaudación de fondos. Harry y el príncipe Seeiso de Lesoto, cofundadores de la organización benéfica, renunciaron como patrocinadores en marzo de 2025.

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En ese momento, manifestaron que la relación entre la junta directiva y su presidenta, Sophie Chandauka, estaba más allá de toda reparación. Chandauka acusó posteriormente a Enrique de orquestar una campaña de intimidación y acoso para intentar obligarla a dejar el cargo.

La Comisión de Caridad para Inglaterra y Gales investigó y criticó a ambas partes por permitir que el asunto se desarrollara en público y dañara la reputación de la organización, pero no encontró pruebas de intimidación generalizada o misoginia en Sentebale.

"Los problemas de Sentebale se desarrollaron ante la mirada pública, lo que permitió que una disputa perjudicial dañara la reputación de la organización benéfica, corriera el riesgo de eclipsar sus numerosos logros y pusiera en peligro la capacidad de la organización para cumplir con los propios beneficiarios a los que fue creada para servir", señaló en un comunicado en agosto de 2025 el director ejecutivo de la comisión, David Holdsworth.

El portavoz de Harry había criticado el informe de la comisión, mientras que Chandauka lo acogió con satisfacción.