El tiempo se les acaba: Trump

Tel Aviv, Israel.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que abra el crucial estrecho de Ormuz antes del lunes, el plazo establecido por el mandatario, mientras que Teherán calificó su amenaza de "desequilibrada y tonta".

Trump ha dicho que Teherán está "vencido y diezmado por completo" en la guerra, que ha entrado ya en su sexta semana, pero el derribo de dos aviones de guerra estadounidenses el viernes y el llamado de Irán a encontrar al "piloto enemigo" han vuelto a elevar la tensión.

Trump recordó a Irán su plazo en una publicación en redes sociales: "Recuerden cuando le di a Irán diez días para LLEGAR A UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ. El tiempo se acaba: 48 horas antes que todo el infierno caiga sobre ellos".

"Las puertas del infierno se les abrirán" si se ataca la infraestructura de Irán, dijo la noche del sábado el general Ali Abdollahi Aliabadi, del mando militar conjunto del país, en respuesta a la renovada amenaza de Trump, según medios estatales. A su vez, el general amenazó toda la infraestructura utilizada por el ejército de Estados Unidos en la región.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El conflicto, iniciado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, se ha extendido por Oriente Medio. Hasta el momento, ha causado miles de muertos, sacudió las bolsas de todo el mundo, interrumpió rutas marítimas clave, disparó los precios del combustible y no muestra señales de resolución, al tiempo que Irán responde con ataques en toda la región. Ambas partes han amenazado y atacado objetivos e infraestructura civil en la guerra, lo que ha generado advertencias sobre posibles crímenes de guerra.

Rescatan a piloto

Donald Trump dijo este domingo en la red social Truth que las fuerzas estadounidenses lograron localizar y rescatar con vida al piloto estadounidense que se encontraba desaparecido en territorio iraní tras el derribo de un caza de guerra.

El avión de combate estadounidense, identificado por Irán como un F-15E Strike Eagle, fue una de las dos aeronaves atacadas el viernes. El mando militar conjunto de Irán afirmó el sábado que también impactó dos helicópteros Black Hawk de EU.

"¡LO LOGRAMOS! Compatriotas, en las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia del país, para rescatar a uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación", indicó Trump en su publicación en sus redes.

El presidente estadounidense precisó que el rescatado se encuentra "sano y salvo" a pesar de confirmar que recibió heridas, sin revelar la gravedad de estas.

"Este valiente guerrero se encontraba tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, perseguido por nuestros enemigos, que se acercaban cada vez más, pero nunca estuvo realmente solo", afirmó el líder de Washington al asegurar que vigilaban de cerca su localización mientras planeaban el rescate.

"¡Jamás abandonaremos a un soldado estadounidense!", subrayó Trump, al señalar que ningún soldado resultó herido o muerto durante el operativo de rescate, del que no aportó más detalles.

Más de dos docenas de personas han muerto en Estados árabes del Golfo y en la Cisjordania ocupada. Israel ha reportado 19 decesos y 13 soldados estadounidenses han fallecido.