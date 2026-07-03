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El Vaticano excomulga a obispos de FSSPX

Por EFE

Julio 03, 2026 03:00 a.m.
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El Vaticano excomulga a obispos de FSSPX
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      Ciudad del Vaticano.- El Vaticano confirmó este jueves la excomunión para los cuatro nuevos obispos de la, congregación ultraconservadora Fraternidad Sacerdotal San Pío X, conocidos por su acrónimo FSSPX o como ´lefebvrianos´.

      La decisión incluye la excomunión de los dos consagrantes el español Alfonso de Galarreta y el suizo Bernard Fellay "al haber cometido un acto de carácter cismático mediante la consagración episcopal de cuatro presbíteros, sin mandato pontificio".

      En una nota del dicasterio para la Doctrina de la Fe se explica que el obispo que celebró las ordenaciones Alfonso de Galarreta y los nuevos obispos Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier "han incurrido ipso facto en la excomunión latae sententiae (inmediata) reservada a la Sede Apostólica".

      Además, también será excomulgado, el obispo Bernard Fellay, al haber participado directamente en la celebración litúrgica como conconsagrante, y al haberse adherido así públicamente al acto cismático.

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      Las consagraciones de los cuatro nuevos obispos se celebraron este miércoles en la localidad de Écône (Suiza), en pleno valle del Ródano, ante la presencia de cerca de 15.000 personas entre fieles y curiosos, y en una ceremonia que fue retransmitida por redes sociales en varios idiomas.

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