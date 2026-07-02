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Portugal vence a Croacia en Mundial 2022 con gol de Ramos

El partido destacó el duelo entre veteranos Cristiano Ronaldo y Luka Modric en su último Mundial.

Por AP

Julio 02, 2026 09:29 p.m.
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Portugal vence a Croacia en Mundial 2022 con gol de Ramos
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      TORONTO (AP) — Gonçalo Ramos remató de cabeza un pase de Rafael Leão en el descuento, observado desde el banquillo por un Cristiano Ronaldo que había empatado con un penal, y Portugal superó el jueves 2-1 a Croacia.

      Portugal vence a Croacia en Mundial 2022

      Un final caótico y polémico puso fin al quinto Mundial del croata Luka Modric.

      Cristiano igualó a los 68 minutos desde los 11 pasos, su primer gol en la fase de eliminación directa de un Mundial, pero fue Ramos quien le dio la victoria a Portugal.

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      El partido terminó en controversia. Croacia creyó haber empatado 2-2 en los últimos instantes, pero Mario Pasalic fue declarado en fuera de juego y el VAR anuló el gol, pese a que el balón pareció provenir de un contrario.

      Los aficionados croatas lanzaron botellas al campo y silbaron la decisión –originalmente, el árbitro había marcado gol.

      Duelo entre Cristiano Ronaldo y Luka Modric

      El partido presentó un duelo entre dos cracks cuarentones: Cristiano en su sexto Mundial y Modric.

      Cristiano fue sustituido a los 81 minutos, antes de que llegara el tanto de Ramos y la polémica.

      Croacia abrió el marcador a los 53 minutos, cuando Ivan Perisic anotó tras un centro de Josip Sanisic.

      Abucheado ruidosamente por los aficionados croatas cada vez que tocaba el balón, Cristiano tuvo su oportunidad desde el punto penal después de que Nikola Vlasic fue sancionado por una mano dentro del área.

      La megaestrella de Portugal frenó su paso y convirtió por el centro mientras el arquero se lanzaba a su derecha.

      Portugal avanzó a la siguiente ronda y se enfrentará a España el lunes en los octavos de final.

      Modric llevó a Croacia al segundo y tercer puesto en los mundiales de 2018 y 2022. El partido tuvo como protagonistas a dos veteranos que intentan cumplir el sueño de ganar el Mundial. Modric tiene 40 años, mientras que Ronaldo tiene 41.

      Los excompañeros en el Real Madrid, compartieron algunas sonrisas y un abrazo antes del lanzamiento de la moneda previo al partido. Y pese a la controversia, se abrazaron al final.

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