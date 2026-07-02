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¡VAMOS MÉXICO!

Por Maru Bustos PULSO

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
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Una noche histórica en el futbol fue la que vivieron los mexicanos con el triunfo del TRI al vencer 2-0 a Ecuador, mismo que le dio su pase a los octavos de final en la copa mundial e hizo vibrar a todo el país de júbilo,  emoción, esperanza y pasión.

Una vez más, la terraza del Club Deportivo Potosino se pintó de verde, blanco y rojo, colores patrios, y los rostros de familias, niños, jóvenes, amigos reflejaron gran felicidad al disfrutar de un emocionante partido en el que la Selección Mexicana jugó con el corazón, el alma y orgullo.

Los instantes de mayor alegría, fue cuando Joaquín Quiñones y Raúl Jiménez anotaron los goles de la victoria.

Tras finalizar el partido los ahí reunidos celebraron en grande y vivieron al máximo la euforia futbolera.

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¡Vamos a ganar México!

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