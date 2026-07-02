logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VAMOS MÉXICO!

Fotogalería

¡VAMOS MÉXICO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Pasajero intenta traficar 12 kilos de cocaína en silla de ruedas en Cancún

La Agencia Nacional de Aduanas y la Secretaría de la Defensa Nacional coordinaron operativo antidroga en Cancún.

Por El Universal

Julio 02, 2026 08:32 p.m.
A
Pasajero intenta traficar 12 kilos de cocaína en silla de ruedas en Cancún
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, julio 2 (EL UNIVERSAL).- Autoridades federales aseguraron 12 kilos de cocaína ocultos en una silla de ruedas que formaba parte del equipaje de un pasajero (quien se hacía pasar por discapacitado) procedente de Medellín, Colombia.

      Acciones de la autoridad

      En un comunicado el Gabinete de Seguridad informó que la detección fue resultado de las acciones de inteligencia aduanera, análisis estratégico y gestión de riesgo implementadas por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que permitieron identificar la operación como de riesgo y realizar una inspección especializada.

      La persona involucrada y la mercancía asegurada fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Detalles confirmados

      En esta acción participaron integrantes de la Aduana del Aeropuerto Internacional de Cancún, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

      "Este aseguramiento refleja la eficacia de la coordinación interinstitucional y de los mecanismos de inteligencia y control aduanero para detectar operaciones ilícitas y fortalecer la seguridad en los puntos de ingreso al país", detalló el Gabinete de Seguridad.

      La Agencia Nacional de Aduanas refrendó su compromiso de fortalecer las acciones de inspección, inteligencia y vigilancia aduanera para combatir el tráfico de mercancías ilícitas y contribuir a la seguridad nacional.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Pasajero intenta traficar 12 kilos de cocaína en silla de ruedas en Cancún
      Pasajero intenta traficar 12 kilos de cocaína en silla de ruedas en Cancún

      Pasajero intenta traficar 12 kilos de cocaína en silla de ruedas en Cancún

      SLP

      El Universal

      La Agencia Nacional de Aduanas y la Secretaría de la Defensa Nacional coordinaron operativo antidroga en Cancún.

      Especialistas buscan visibilizar impacto ambiental en las mujeres
      Especialistas buscan visibilizar impacto ambiental en las mujeres

      Especialistas buscan visibilizar impacto ambiental en las mujeres

      SLP

      El Universal

      Funcionarias y especialistas revisan metodologías para medir brechas de género y cambio climático.

      PAN denuncia a Brugada y funcionarios por muerte de aficionados en Reforma
      PAN denuncia a Brugada y funcionarios por muerte de aficionados en Reforma

      PAN denuncia a Brugada y funcionarios por muerte de aficionados en Reforma

      SLP

      El Universal

      Acusa fallas en protocolos de seguridad durante festejos por el triunfo de México ante Ecuador.

      Muere Manchas, perro guardián de tortugas en Telchac Puerto
      Muere Manchas, perro guardián de tortugas en Telchac Puerto

      Muere Manchas, perro guardián de tortugas en Telchac Puerto

      SLP

      El Universal

      El Club de la Tortuga destacó el instinto único de Manchas para localizar y cuidar nidos en la costa.