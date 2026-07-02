Embajador de EU informa detención de mexicano prófugo por homicidio

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 2 (EL UNIVERSAL).- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que fue detenido en territorio estadounidense un prófugo mexicano que era buscado en México por el delito de homicidio.

Acciones de la autoridad

A través de sus redes sociales, el Johnson señaló que el detenido será entregado a las autoridades mexicanas para que enfrente a la justicia por los cargos pendientes.

Destacó que esta acción es resultado de la colaboración bilateral en materia de seguridad.

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"Gracias a la estrecha coordinación entre autoridades estadounidenses y mexicanas, un prófugo mexicano buscado en México por homicidio fue detenido en los Estados Unidos y será entregado a México para enfrentar la justicia", indicó.

Impacto en la comunidad

El embajador afirmó que este tipo de acciones permiten que delincuentes rindan cuentas ante la ley y contribuyen a fortalecer la seguridad en ambos países.

"Esto es lo que logra nuestra colaboración: los delincuentes rinden cuentas, se hará justicia y, como resultado, nuestras comunidades serán más seguras", expresó.

Hasta el momento, no se han dado a conocer la identidad del detenido ni mayores detalles sobre el caso.