Delcy Rodríguez revela afección de salud tras terremoto en Venezuela
Rodríguez aseguró que su condición no impedirá trabajar en la emergencia causada por el doble sismo en Venezuela.
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Caracas, 3 jul (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reveló este jueves que padece una "afección de salud", de la que no dio detalles, aunque aseguró que eso no le impedirá lidiar con la catástrofe provocada por el doble terremoto que ha causado 2.595 muertos.
Declaraciones de Delcy Rodríguez sobre su salud
"Ahora mismo tengo un dolor interno muy profundo y la voz quebrada porque tengo una afección de salud", dijo la presidenta interina en una rueda de prensa en Caracas.
Sin embargo, Rodríguez añadió: "La verdad es que mi dolor interno o mi afección de salud prefiero convertirla en acción para ayudar y trabajar sin descanso mañana, tarde, noche, madrugada, por Venezuela, por nuestro país y por nuestro pueblo".
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Balance oficial del terremoto en Venezuela
Rodríguez no dio más detalles del alcance de su enfermedad, que visiblemente le afecta a la voz, aunque la presidenta no mostró más señales.
El doble terremoto de hace una semana es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. El balance dado por la presidenta esta noche elevó el número de fallecidos a 2,595 muertos y 12,400 heridos.
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