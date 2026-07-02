Fallece Héctor Carrillo, voz emblemática del periodismo de espectáculos
Colaborador cercano de Maxine Woodside, Carrillo destacó por su estilo de entrevista y su trabajo en radio y televisión.
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CIUDAD DE MÉXICO, julio 2 (EL UNIVERSAL).- La voz que durante más de cinco décadas documentó la vida de artistas, cantantes y figuras de la cultura en México se apagó este miércoles. Héctor Carrillo, periodista de espectáculos y colaborador de Maxine Woodside, murió este miércoles a los 70 años.
Maxine Woodside lamenta fallecimiento de Héctor Carrillo
La noticia fue dada a conocer por la propia presentadora, quien dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedirlo:
"Descansa en paz mi querido Hectorito. Ya llegaste a los brazos de tu querida Amadita, tu adorada madre. Que Dios nuestro señor te reciba en su Santa Gloria. La cultura y yo te vamos a extrañar", escribió.
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Carrillo pasó sus últimos momentos en un hospital, donde fue llevado de emergencia tras presentar problemas de salud. Hasta el momento, la causa del fallecimiento no ha sido dada a conocer de manera oficial.
Trayectoria y legado de Héctor Carrillo en el periodismo de espectáculos
Originario de la CDMX, encontró su vocación desde muy joven. Con apenas 15 años comenzó a colaborar en publicaciones como "Púlpito", "Mi Periodiquito de Novedades" y el noticiero de Tomás Perrín, para después iniciar una trayectoria que lo convertiría en una de las voces más reconocidas de la fuente de espectáculos.
Su carrera se extendió por la radio y la televisión. Pasó por XEX y XEW antes de integrarse, en 1982, al noticiero "Hoy Mismo", donde estuvo al frente de la sección de espectáculos.
Uno de los proyectos que marcó su trayectoria fue "Visitando a las Estrellas", programa en el que construyó un estilo de entrevista cercano y que lo distinguió durante la década de los ochenta. Su presencia fue tan reconocida que incluso inspiró al personaje Héctor Carrito, interpretado por Aleks Syntek en "Chiquilladas".
En los años posteriores se convirtió en una de las voces habituales de "Todo para la Mujer", donde acompañó durante más de tres décadas a Maxine Woodside. Tras confirmarse su fallecimiento, la conductora lo recordó entre lágrimas y lo describió como un compañero entrañable.
A lo largo de su carrera conversó con figuras como María Félix, "Cantinflas", Juan Gabriel, Vicente Fernández, Luis Miguel, Verónica Castro, Roberto Gómez Bolaños, Plácido Domingo, Leonora Carrington, Anthony Hopkins, Lucero, Yuri, Isaac Hernández y Alondra de la Parra, entre muchas otras personalidades.
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