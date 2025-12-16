Empleados del Museo de Louvre van a huelga
París, Fra.- Los empleados del Museo del Louvre votaron el lunes a favor de irse a huelga debido a las condiciones laborales y otras quejas, asestando otro revés al museo de París y hogar de la Mona Lisa tras un vergonzoso robo de joyas en octubre.
El sindicato CFDT informó que la votación se realizó en una reunión de 400 trabajadores el lunes por la mañana y que decidieron hacer huelga durante la jornada. Los trabajadores en huelga con banderas, pancartas y carteles bloqueando la icónica entrada de la pirámide de vidrio del museo.
El museo más visitado del mundo no abrió como estaba previsto y cerró las puertas a los visitantes. Un aviso actualizado en el sitio web del Louvre decía que estaba "excepcionalmente" cerrado por el día.
"Es muy triste, porque tenía mucha ilusión", dijo Lindsey Hall, una visitante muy decepcionada de Sacramento. Había planeado disfrutar de la enorme colección de arte y piezas del museo, algo que describió como "una de esas experiencias vitales que anhelas".
Para los empleados, el sonado incidente del robo cristalizó viejas preocupaciones de que la aglomeración y la escasez de personal están socavando la seguridad del Louvre.
