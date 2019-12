Empresario ruso saca a la venta una aldea con sus habitantes

Un empresario ruso de la región de Krasnoyarsk, en Siberia, ha sacado a la venta una aldea con 45 hogares dentro, informa este martes la cadena rusa NTV.



Según el medio, el anuncio fue publicado en un conocido portal de internet.



La aldea fue valorada por su supuesto dueño en tan solo 20 millones de rublos, unos 320.000 dólares.



La noticia generó un revuelo entre los vecinos de la localidad siberiana, que organizaron una reunión para conocer los detalles del insólito anuncio.



"No está claro si nos van a echar o no", dijo a NTV Vasili Monguiliov, uno de los habitantes del pueblo en venta.



El canal afirma que la aldea en cuestión, llamada Vasilievka, acabó cayendo en manos de un particular en los últimos años de la URSS, cuando el Estado destinó grandes sumas de dinero para su revitalización.



De la tarea se encargó una fábrica de construcción, cuyo dueño con los años se convirtió en el único propietario del suelo donde yace Vasilievka.



No obstante, la administración local niega que el empresario tenga derecho a vender la aldea, ya que, según explican, la legislación ha sufrido "muchos cambios desde 1990" y el hombre fue privado por un tribunal del derecho de arrendamiento de las tierras en cuestión.