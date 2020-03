Enfermos deben seguir aislados 15 días después de recuperarse y niños sí corren riesgos ante Covid-19, advierte OMS

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, subrayó hoy que los infectados con COVID-19 pueden todavía contagiar a otros tras recuperarse, por lo que su aislamiento debe continuar al menos dos semanas después de que dejen de tener síntomas.

"Aún pueden contagiar a otros después de que dejen de sentirse mal, por lo que las medidas (de aislamiento) deben prolongarse al menos dos semanas después de que los síntomas desaparezcan", señaló el médico etíope en rueda de prensa, al comentar especialmente la situación de quienes se recuperan de la enfermedad en sus casas.

Tedros añadió que en estos casos quienes los cuiden deben ser personas no pertenecientes a grupos de riesgo (personas mayores o con enfermedades que pudieran complicarse con el COVID-19), han de lavarse las manos tras entrar en contacto con el paciente, y no deben permitir ninguna otra visita.

Aparte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aclaró que los niños sí corren riesgos por el nuevo coronavirus Covid-19, por lo que llamó a protegerlos de la enfermedad.

Durante la conferencia de prensa diaria que ofrece la OMS sobre la situación del virus, la epidemiología infectóloga de la organización, María Van Kerkhove, señaló que los menores pueden infectarse y contagiar a otros.

"Los niños se pueden contagiar y pueden infectar. Algunos son asintomáticos. Sabemos que suelen tener síntomas leves, pero hemos visto niños morir por coronavirus. Es importante que tratemos a los niños como población de riesgo", apuntó.

La doctora señaló que todos los países deberían evitar las aglomeraciones de gente como protestas, celebraciones, conciertos, etc, para evitar la propagación del virus, pues no se deben confiar.

"No hay duda de que no estamos viendo todos los casos. Es normal en una epidemia que no veamos los casos leves. Lo importante es saber dónde están los contagios y no darse por vencidos. Hay que encontrar los casos para aislarlos", comentó.

Sin embargo, subrayó que la recomendación sobre las mascarillas es la misma, la población en general no necesita usarlas a no ser que cuiden un enfermos.