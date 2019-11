Enjuician en Arizona a hombre acusado de ayudar a migrantes

El segundo juicio a un activista de Arizona acusado de albergar a migrantes no autorizados en la frontera con México comienza el martes. Scott Warren, de 37 años, dice que sólo estaba tratando de dar asistencia humanitaria a dos hombres necesitados.

Es la segunda vez que Warren es enjuiciado, ya que el proceso anterior concluyó hace cinco meses cuando el jurado no pudo ponerse de acuerdo.

Warren, de Ajo, Arizona, dice tener el deber humanitario de ayudar a los migrantes varados. Él es voluntario para No More Deaths ("No Más Muertes"), un grupo que deja contenedores de agua en el desierto y administra un campamento para dar atención a migrantes heridos.

Sin embargo, las autoridades dicen que Warren conspiró para ayudar a los migrantes a evadir las autoridades y que los hombres en ningún momento corrieron peligro. Afirman que Warren les dio instrucciones sobre cómo evadir un punto de control de la Patrulla Fronteriza cuando salieron del campamento en enero de 2018.

Warren y sus partidarios denuncian que el gobierno del presidente Donald Trump ha lanzado un escrutinio extraordinario contra los grupos humanitarios que operan en la frontera. Warren es uno de nueve miembros de No More Deaths que han sido procesados por su trabajo, aunque él es único que ha sido acusado de delitos graves.

El 31 de octubre, la fiscalía pidió al juez prohibirle a Warren mencionar el nombre de Trump, según documentos judiciales. La fiscalía sostiene que Trump es irrelevante en el caso y que mencionar su nombre causaría prejuicios en el proceso.

La defensa de Warren sostiene que tal pedido violaría los derechos de su cliente y que las autoridades no han demostrado en qué manera se vería perjudicado el proceso si alguien menciona a Trump.

Hasta ahora el juez no ha decidido sobre ese tema.

El arresto de Warren ocurrió poco después de que la Patrulla Fronteriza comenzó a investigar el campamento de No More Deaths, según los documentos judiciales, divulgados sólo después de que organizaciones periodísticas presentaron demandas para obtener acceso a ellos.