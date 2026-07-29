Enorme incendio forestal al oeste de Burdeos no cede

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LEGE-CAP FERRET, Francia.- Las autoridades francesas ordenaron el martes la evacuación de casi 4.000 personas más de lugares turísticos en la costa atlántica de Francia, ante el regreso del calor que amenaza con poner a prueba el tenue control de los bomberos sobre un enorme incendio forestal al oeste de Burdeos.

El incendio en la región de Gironda ha arrasado un área cuatro veces mayor que París y desplazado a 220.000 personas.

En Francia y España, los incendios de una magnitud excepcional han obligado a evacuar a unas 330.000 personas de sus hogares y lugares de vacaciones. España se preparaba para su cuarta ola de calor del verano con varios incendios aún fuera de control, incluido el más grande registrado.

Es posible que Francia nunca haya visto una evacuación de esta magnitud en tiempos de paz. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, dijo el sábado que era "muy probable" que se tratara de la mayor operación de evacuación civil jamás realizada en el país fuera de un período de guerra.

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Los bomberos evitaron que el enorme incendio forestal en el suroeste de Francia avanzara durante una noche tranquila, al extinguir rebrotes cerca de las dunas de la costa atlántica y mantener sin cambios la superficie quemada: 420 kilómetros cuadrados (162 millas cuadradas).

Las autoridades describieron el incendio como estabilizado, no fijo, es decir que está contenido por ahora pero aún es capaz de volver a propagarse a medida que subieran las temperaturas y bajara la humedad.

evacuaciones no disuaden a algunos vacacionistas

La orden de evacuación preventiva abarcaba lugares de acampada, pueblos vacacionales, residencias turísticas y parques de ocio en torno al balneario de Lacanau, indicaron las autoridades regionales de Gironda.