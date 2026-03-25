Española con encefalomielitis severa accede a eutanasia

La historia de Noelia Castillo representa uno de los casos más mediáticos y complejos en la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia en España.

A sus 25 años (edad en la que la mayoría de los jóvenes inician su vida profesional), Noelia se prepara para recibir la prestación de ayuda para morir este jueves.

Según reportes técnicos de la organización especializada Derecho a Morir Dignamente (DMD), la joven padece una Encefalomielitis Miálgica severa (también conocida como Síndrome de Fatiga Crónica), una enfermedad que la mantiene postrada en una cama y en condiciones de aislamiento sensorial total debido a la hipersensibilidad al ruido y la luz.

De acuerdo con el protocolo establecido por el Comité de Bioética de España, el acceso a la eutanasia requiere la confirmación de un "sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable" derivado de una enfermedad incurable. Noelia Castillo solicitó este procedimiento formalmente tras años de deterioro progresivo.

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En declaraciones recogidas por colectivos de pacientes crónicos, la joven expresa: "Quiero dejar de sufrir". Esta frase resume la realidad de una paciente que, según los informes clínicos referenciados por la plataforma InfoSalud, presenta una discapacidad del 97%.

La resolución a favor de Castillo no fue inmediata. El proceso administrativo y médico en Cataluña requiere la validación de dos médicos independientes y la aprobación final de una Comisión de Garantía y Evaluación.

Caso de Noelia Castillo pone en evidencia falta de investigación

Tal como señala el observatorio de la European Association for Palliative Care (EAPC), el caso de Noelia pone de relieve la falta de investigación en enfermedades multisistémicas complejas, lo que empuja a pacientes jóvenes a considerar el final de su vida como la única salida ante la ausencia de tratamientos efectivos.

La Encefalomielitis Miálgica que padece Noelia no es una fatiga común. Según la Clínica Mayo, esta patología afecta el sistema nervioso y el sistema inmunitario, provocando que actividades cotidianas (como hablar o ingerir alimentos sólidos) resulten en un agotamiento extremo y dolor generalizado.

La joven vive en una habitación a oscuras y requiere el uso de cascos antiruido de manera permanente. Fuentes de la asociación ME/CFS South Australia (especializada en la investigación de esta condición a nivel global) indican que la calidad de vida de los pacientes en grado severo es comparable a la de personas en etapas terminales de cáncer o insuficiencia cardíaca avanzada.

Familia y entorno respaldan decisión de eutanasia

El entorno familiar de Noelia Castillo acompaña su decisión, subrayando que no se trata de una elección basada en la depresión, sino en la falta de autonomía funcional. "No es que no quiera vivir, es que así no se puede vivir", manifiestan portavoces cercanos a la familia.

Con la ejecución de este procedimiento, España suma un precedente significativo sobre el derecho a la autonomía personal en casos de enfermedades crónicas altamente discapacitantes en población joven.