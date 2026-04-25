Estados Unidos e Irán suspenden diálogo de alto al fuego en Islamabad

ISLAMABAD, Pakistán (AP) — Las últimas conversaciones de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán parecieron fracasar antes de comenzar el sábado, ya que el principal diplomático de Teherán salió de Pakistán y el presidente Donald Trump declaró poco después que había dicho a los emisarios que no viajaran a Islamabad.

Las negociaciones estaban supuestas a dar seguimiento a las históricas conversaciones cara a cara a principios de este mes entre Estados Unidos, encabezadas por el vicepresidente JD Vance, e Irán, encabezado por el presidente del Parlamento Mohammad Bagher Qalibaf. Pero funcionarios iraníes han cuestionado si pueden confiar en Estados Unidos después de que sus fuerzas comenzaran a bloquear puertos iraníes en respuesta al control de Irán sobre el estrecho de Ormuz.

"¡Si quieren hablar, todo lo que tienen que hacer es llamar!!!", dijo Trump en redes sociales, añadiendo: "¡Demasiado tiempo desperdiciado en viajar, demasiado trabajo!". La Casa Blanca había dicho el viernes que Steve Witkoff y Jared Kushner irían a Islamabad.

El ministro de Exteriores de Irán Abbas Araghchi salió de Islamabad el sábado por la noche, dijeron a The Associated Press dos funcionarios paquistaníes, hablando bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios.

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"Compartí la posición de Irán sobre un marco viable para poner fin de manera permanente a la guerra contra Irán. Aún está por verse si Estados Unidos realmente se toma en serio la diplomacia", expresó Araghchi más tarde en redes sociales.

Israel y Hezbollah rompen tregua con nuevos ataques

Otro alto al fuego, entre Israel y el grupo libanés Hezbollah, se vio sacudido el sábado mientras cada bando disparaba contra el otro y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ordenó a los militares "atacar vigorosamente objetivos de Hezbollah en Líbano".

Irán había dicho que cualquier conversación sería indirecta

Trump anunció esta semana una prórroga indefinida del cese al fuego con Irán. Una tregua indefinida ha pausado la mayor parte de los combates, pero las repercusiones económicas siguen aumentando debido a que los envíos globales de petróleo, gas natural licuado, fertilizante y otros suministros se han visto interrumpidos por el casi cierre del estrecho de Ormuz.

Ambos bandos han seguido emitiendo amenazas militares. El comando militar conjunto iraní advirtió que "si Estados Unidos continúa con sus acciones militares agresivas, incluyendo sus bloqueos navales, bandolerismo y piratería", enfrentará "una fuerte respuesta".

Incluso antes de los acontecimientos del sábado, el Ministerio de Exteriores de Irán indicó que cualquier conversación sería indirecta y funcionarios paquistaníes transmitirían los mensajes. En Pakistán, Araghchi se reunió con el jefe del Estado Mayor del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, y con el primer ministro Shehbaz Sharif sobre las posiciones iraníes en las negociaciones.

Diplomacia y tensiones en la región

Araghchi viajó luego a Omán, un mediador en las conversaciones antes de la guerra y el país al otro lado del estrecho de Ormuz. Luego visitará Pakistán otra vez el domingo antes de ir a Rusia, reportó la agencia de noticias iraní IRNA.

Trump dijo más tarde a periodistas que, unos 10 minutos de que canceló el viaje de los emisarios a Pakistán, Irán envió una propuesta "mucho mejor", sin dar detalles. Subrayó que una de sus condiciones es que Irán "no tendrá un arma nuclear".

Entre los puntos polémicos figuran el uranio enriquecido de Irán y el enfrentamiento en torno al estrecho de Ormuz, así como las preocupaciones sobre el programa de misiles de Irán y su apoyo a grupos armados en la región.

Teherán señaló que las conversaciones indirectas con Estados Unidos del año pasado y a principios de este año sobre el programa nuclear de Teherán terminaron con el país siendo atacado por Estados Unidos e Israel, lo que aumentó su recelo.

Continúa el enfrentamiento en torno al estrecho

El precio del crudo Brent, el referente internacional, sigue siendo casi un 50% más alto que cuando comenzó la guerra debido al control de Irán sobre el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica por la que en tiempos de paz pasa una quinta parte del petróleo mundial.

Irán atacó a tres embarcaciones esta semana, mientras Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre puertos iraníes. Trump ha ordenado a los militares "disparar y matar" a pequeñas embarcaciones que podrían estar colocando minas.

El ministro de Defensa de Alemania Boris Pistorius sostuvo el sábado que el país enviará buques barreminas al Mediterráneo para ayudar a retirar las minas iraníes del estrecho de Ormuz una vez terminen las hostilidades.

También el sábado, Irán reanudó los vuelos comerciales desde el aeropuerto internacional de Teherán por primera vez desde que comenzó la guerra. La televisión estatal iraní reportó que saldrían vuelos hacia Estambul, Mascate (la capital de Omán) y la ciudad saudí de Medina.

Suben los muertos pese a treguas

Desde el inicio de la guerra, las autoridades dicen que al menos 3.375 personas han muerto en Irán y al menos 2.496 personas en Líbano, donde nuevos combates entre Israel y el grupo Hezbollah estallaron dos días después de que comenzó la guerra.

Trump anunció el jueves que Israel y Líbano habían acordado extender por tres semanas una tregua entre Israel y Hezbollah. El grupo no ha participado en la diplomacia impulsada por Washington.

Pero Israel atacó el sur de Líbano el sábado, matando al menos a seis personas que dijo eran milicianos de Hezbollah, y varios cohetes y drones fueron lanzados contra Israel desde Líbano.

Además, 23 personas han muerto en Israel y más de una docena en estados árabes del Golfo Pérsico. Quince soldados israelíes en Líbano, 13 miembros del ejército estadounidense en la región y seis integrantes de la fuerza de paz de Naciones Unidas en el sur de Líbano han perdido la vida.