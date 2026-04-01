EU amplía revisión de redes sociales para solicitantes de visa

La embajada de Estados Unidos en México informó que el Departamento de Estado amplió, desde el 30 de marzo, la revisión de las redes sociales y presencia en línea para más categorías de visas de no inmigrante.

Acciones de la autoridad

En un aviso, la embajada a cargo del embajador Ronald Johnson precisó que además de H-1B (y sus dependientes) y las visas F, M y J, esta revisión aplicará también a solicitantes de visas: A-3, C-3 (trabajadores domésticos), G-5, H-3, H-4 dependientes de H-3, K-1, K-2, K-3, Q, R-1, R-2, S, T y U.

Detalles confirmados

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"Importante: Tus cuentas de redes sociales deben permanecer públicas durante tu proceso. Tenerlas privadas puede retrasar su trámite de visa", advirtió Estados Unidos.

"Cada decisión de visa es una decisión de seguridad nacional. Una visa de Estados Unidos es un privilegio, no un derecho", reiteró.

Para más información, la embajada recomendó visitar su página web así como de los consulados.