EU realizó "ataque letal" a barco con drogas que zarpó de Venezuela

El secretario de Estado, Marco Rubio, informó sobre la acción militar en el Caribe

Por El Universal

Septiembre 02, 2025 02:03 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Estados Unidos atacó un barco con drogas que zarpó de Venezuela, informó este martes el secretario de Estado, Marco Rubio.

En X, Rubio dijo que "el ejército estadounidense ha llevado a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco narcotraficante que zarpó de Venezuela".

Según el funcionario estadounidense, la embarcación era "operada por una organización designada como narcoterrorista", a la que no identificó.

El post se produjo minutos después de que el presidente Donald Trump adelantara en una conferencia de prensa que las fuerzas de Estados Unidos "dispararon a un barco lleno de drogas", sin dar más detalles.

Estados Unidos ha desplegado en los últimos días más de 4 mil militares, entre ellos unos 2 mil marines, además de aviones, ocho barcos militares con mil 200 misiles y un submarino nuclear para patrullar en las aguas cercanas a Venezuela y el Caribe con el objetivo de combatir a los carteles del narcotráfico.

El lunes, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció que ocho barcos de Estados Unidos con mil 200 misiles "apuntan" hacia su país, en lo que llamó "la mayor amenaza" que enfrenta el país sudamericano en décadas.

Washington aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro al acusarlo de presuntamente encabezar a una organización criminal llamada el "Cártel de los Soles", que Venezuela asegura que no existe.

"Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos. Y hay más de donde vino eso (...) Estos salieron de Venezuela", dijo Trump a la prensa.

