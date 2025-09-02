Trump va por arancel a los medicamentos

Washington.- El presidente estadounidense Donald Trump ha impuesto aranceles a productos de casi todos los países del mundo. Se ha enfocado en importaciones específicas, incluyendo automóviles, acero y aluminio.

Pero aún no ha terminado. Trump ha prometido imponer fuertes impuestos a las importaciones de productos farmacéuticos, una categoría de productos que en gran medida ha quedado eximida de su guerra comercial. De hecho, durante décadas, los medicamentos importados han podido ingresar a Estados Unidos libres de aranceles.

Eso está empezando a cambiar. Líderes de Estados Unidos y Europa detallaron recientemente un acuerdo comercial que incluye una tasa arancelaria del 15% sobre algunos bienes europeos que ingresan a Estados Unidos, incluidos los productos farmacéuticos. Trump está amenazando con imponer aranceles del 200% más a los medicamentos fabricados en otros lugares.

“Impacto y asombro”, es como Maytee Pereira de la firma de impuestos y consultoría PwC describe los planes de Trump para los fabricantes de medicamentos. “Esta es una industria que está pasando de cero (aranceles) a la potencialidad del 200%”.

Trump ha prometido a los estadounidenses que reducirá sus costos de medicamentos. Pero imponer aranceles elevados a los productos farmacéuticos corre el riesgo de lograr lo contrario y podría interrumpir cadenas de suministro complejas, sacar del mercado medicamentos genéricos baratos fabricados en el extranjero y crear escasez.

“Un arancel perjudicaría a los consumidores sobre todo, ya que sentirían el efecto inflacionario... directamente al pagar por las recetas en la farmacia e indirectamente a través de primas de seguro más altas”, escribió Diederik Stadig, economista de salud.