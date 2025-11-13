Moscú avanza en el sur de Ucrania

Kiev, Ucrania.- El ejército ruso invadió tres asentamientos en la región sureña de Zaporiyia en Ucrania, informó el miércoles el principal comandante militar de Kiev, mientras las fuerzas de Moscú expanden sus esfuerzos para capturar más territorio ucraniano.

La densa niebla permitió a las tropas rusas infiltrarse en las posiciones ucranianas en Zaporiyia, escribió el general Oleksandr Syrskyi en la aplicación de mensajería Telegram, agregando que las unidades ucranianas están inmersas en “batallas agotadoras” para repeler el avance de las tropas rusas.

Sin embargo, señaló que las batallas más feroces aún se libran en la sitiada ciudad ucraniana de Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk, donde se produjo casi la mitad de todos los enfrentamientos en el frente en las últimas 24 horas.

Las ciudades de Kupiansk y Lyman en la región nororiental de Járkiv en Ucrania también han presenciado recientemente un aumento en los combates.

Las sanciones de Estados Unidos a las mayores compañías petroleras de Rusia, Rosneft y Lukoil, aumentan la presión sobre Putin. El líder ruso ha evitado hasta ahora negociaciones de paz serias a alto nivel, y los funcionarios ucranianos y occidentales le acusan de dar largas mientras su ejército intenta apoderarse de más territorio ucraniano. Los esfuerzos internacionales de paz no han dado resultado.

El ejército ruso, más grande y mejor equipado, ha intensificado sus ataques, poniendo al ejército ucraniano, falto de personal, bajo una presión severa.

En las últimas cuatro semanas, el Ministerio ruso de Defensa ha informado de la captura de nueve asentamientos y aldeas en Donetsk: ocho en la región de Zaporiyia, siete en la región de Dnipropetrovsk y cinco en la región de Járkiv.

Mientras tanto, Ucrania ha lanzado ataques continuos con drones de largo alcance sobre activos de alto valor relacionados con el ejército dentro de territorio ruso.

Su último ataque alcanzó la planta química Stavrolen en Budionnovsk, en la región de Stávropol de Rusia, durante la noche, según el alcalde general del estado. La planta produce polímeros para materiales compuestos utilizados por el ejército ruso, dijo.

Mientras tanto, los funcionarios de Kiev corren el riesgo de distraerse por un creciente escándalo de corrupción que envuelve a altos miembros del gobierno. El ministro de Justicia de Ucrania, Herman Halushchenko, fue suspendido de su cargo el miércoles tras ser investigado, anunció la primera ministra, Yuliia Svyrydenko.